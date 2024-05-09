Ракетні удари по Чернігівській області

Ракети. Фото: poglyad.tv

Після інтенсивних ракетних обстрілів минулих днів, противник планує нові атаки на об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, мова йде про адміністративні будівлі, електростанції та газорозподільчі системи.

Про це начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив в Telegram у четвер, 9 травня.

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Як написав Брижинський, найближчим часом противник планує здійснити нові ракетні атаки по об'єктах критичної інфраструктури України.

Допис Брижинського вTelegram

До обʼєктів критичної інфраструктури відносяться:

- Телерадіовежі;

- теплоелектростанції;

- газорозподільчі станції;

- адміністративні будівлі органів влади та ін.

Очільний Чернігівської міської адміністрації закликав населення не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та шукати надійні укриття. Також він зазначив, що під час тривоги слід уникати місць скупчення великої кількості людей та знаходитись поблизу важливих інфраструктурних об'єктів.

Нагадаємо, вночі 8 травня росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни.

Сьогодні вночі ворог атакував Україну 20 "дронами-камікадзе". Сили ППО зуміли збити над Одеською областю 17 "шахедів".