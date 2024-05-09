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Не ігноруйте тривоги — у Чернігівській МВА попередили про ймовірні удари ворога по інфраструктурі

9 травня 2024 11:00
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Ракетні удари по Чернігівській області
Ракети. Фото: poglyad.tv
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Після інтенсивних ракетних обстрілів минулих днів, противник планує нові атаки на об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, мова йде про адміністративні будівлі, електростанції та газорозподільчі системи.

Про це начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив в Telegram у четвер, 9 травня.

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Як написав Брижинський, найближчим часом противник планує здійснити нові ракетні атаки по об'єктах критичної інфраструктури України.

Повідомлення Брижинського
Допис Брижинського вTelegram

До обʼєктів критичної інфраструктури відносяться:
- Телерадіовежі; 
- теплоелектростанції;
- газорозподільчі станції;
- адміністративні будівлі органів влади та ін. 

Очільний Чернігівської міської адміністрації закликав населення не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та шукати надійні укриття. Також він зазначив, що під час тривоги слід уникати місць скупчення великої кількості людей та знаходитись поблизу важливих інфраструктурних об'єктів. 

Нагадаємо, вночі 8 травня росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни.

Сьогодні вночі ворог атакував Україну 20 "дронами-камікадзе". Сили ППО зуміли збити над Одеською областю 17 "шахедів".

конфлікт
Чернігівська ОДА
Чернігівська область
обстріли
критична інфраструктура
війна в Україні
ракетний удар

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