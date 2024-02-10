НАПК хочет возглавить чиновник, жена которого во время войны приобрела имущества на 6 млн гривен

Виталий Гателюк. Фото: Высшая квалификационная палата

Продолжается конкурс на должность главы Национального агентства по предотвращению коррупции. Этот орган занимается, в частности, мониторингом состояния чиновников. Одним из кандидатов является действующий член Высшей квалификационной комиссии Виталий Гацелюк. При этом супруга чиновника Эвелина купила дорогую недвижимость и машину во время войны. У комиссии возникли вопросы относительно того, откуда она взяла средства на такие приобретения.

Об этом сообщает Слідство.Інфо в субботу, 10 февраля.

Читайте также:

Вопрос по имуществу

У конкурсной комиссии возникли вопросы к имуществу действующего члена ВККС Виталия Гацелюка. Он получал от ООО "Тедис Украины" доход. Сам Гацелюк объяснил, что это была компенсация за использование его автомобиля.

Этой информации нет в НАПК и комиссия поинтересовалась, почему мужчина сам не обратился к ним и не объяснил эти неточности в его декларации.

Покупки жены Гацелюка

В период с 2022 по 2023 год жена Гацелюка получила в собственность в ужгородской новостройке квартиру. Также она стала владелицей нежилого помещения, но в декларации Гацелюка не указана стоимость недвижимого имущества.

По оценкам комиссии, это все могло обойтись жене в 4,5 млн. грн. Также она в этот период купила автомобиль LEXUS NX 2018 выпуска за 1,2 млн грн.

Гацелюк говорит, что жена Эвелина не дала ему договор на квартиру, потому что там есть конфиденциальная информация. Женщина объяснила, что ее родители инвестировали сэкономленные деньги в квартиру на этапе строительства.

По словам кандидата в члены НАПК, Эвелина Гацелюк купила авто на свое 20-летие и на это пошли семейные сбережения.

"Меня заверили, что сбережений и подарков от других родственников вполне хватало на новый автомобиль", — пояснил Гацелюк.

Кем является Виталий Гацелюк

Виталий Гацелюк в июне 2023 года стал членом Высшей квалификационной комиссии судей и после нескольких месяцев работы отправился на конкурс руководителя НАПК.

Гацелюк убеждает, что нет ничего плохого в том, чтобы возглавить НАПК и покинуть ВККС.

Ранее мы сообщали, что с начала 2024 года Национальное агентство по предотвращению коррупции перечислило парламентским политическим партиям почти 200 млн грн. Средства будут направлены на финансирование уставной деятельности.

Напоминаем, НАПК внесло Viciunai Group в перечень международных спонсоров войны.