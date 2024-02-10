НАЗК хоче очолити посадовець, дружина якого під час війни придбала майна на 6 млн гривень

Віталій Гацелюк. Фото: Вища кваліфікаційна палата

Триває конкурс на посаду голови Національного агенства із запобігання корупції. Цей орган займається, зокрема, моніторингом статків чиновників. Одним з кандидатів є чинний член Вищої кваліфікаційної комісії Віталій Гацелюк. При цьому дружина посадовця Евеліна купила дорогу нерухомість і машину під час війни. У комісії виникли питання щодо того, звідки вона взяла кошти на такі придбання.

Про це повідомляє Слідство.Інфо у суботу, 10 лютого.

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Питання щодо майна

У конкурсної комісії виникли запитання до майна чинного члена ВККС Віталія Гацелюка. Він одержував від ТОВ "Тедіс України" дохід. Сам Гацелюк пояснив, це була компенсація за використання його автомобіля.

Цієї інформації немає у НАЗК, й комісія поцікавилася, чому чоловік сам не звернувся до них і не пояснив ці неточності у його декларації.

Покупки дружини Гацелюка

У період з 2022 по 2023 роки дружина Гацелюка отримала у власність в ужгородській новобудові квартиру. Також вона стала власницею нежитлового приміщення, але в декларації Гацелюка не вказана вартість нерухомого майна.

За оцінками комісії, це все могло обійтись дружині в 4,5 млн грн. Також вона в цей період купила автомобіль LEXUS NX 2018 року випуску за 1,2 млн грн.

Гацелюк каже, що дружина Евеліна не дала йому договір на квартиру, бо там є конфіденційна інформація. Жінка лише пояснила, що її батьки інвестували заощаджені гроші у квартиру на етапі будівництва.

За словами кандидата у члени НАЗК, Евеліна Гацелюк купила авто на своє 20-річчя, і на це пішли сімейні заощадження.

"Мене запевнили, що заощаджень та подарунків від інших родичів цілком вистачало на нове авто", — пояснив Гацелюк.

Ким є Віталій Гацелюк

Віталій Гацелюк у червні 2023 року став членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів й після декількох місяців роботи подався на конкурс очільника НАЗК.

Гацелюк переконує, що немає нічого поганого в тому, щоб очолити НАЗК та покинути ВККС.

​Раніше ми повідомляли, що з початку 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції перерахувало парламентським політичним партіям майже 200 млн грн. Кошти спрямують на фінансування статутної діяльності.

Нагадуємо, НАЗК внесло Viciunai Group до переліку міжнародних спонсорів війни.