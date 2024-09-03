Открытие двуязычной школы в Будапеште – Зеленский отреагировал на событие

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В столице Венгрии Будапеште открылась государственная двуязычная школа. Дети в ней учатся на украинском и венгерском языках.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram во вторник, 3 сентября.

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"Важный шаг между Украиной и Венгрией. В Будапеште открылась государственная школа, в которой дети уже начали учиться на украинском и венгерском языках", — говорится в сообщении.

По словам Зеленского, учениками новой школы стали уже около 400 украинских детей. Он поблагодарил всю команду, которая работала ради этого результата, а также всех учителей и общественных лидеров, которые помогают оберегать украинское.