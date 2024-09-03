Відкриття двомовної школи у Будапешті — Зеленський відреагував на подію

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У столиці Угорщини Будапешті відкрилася державна двомовна школа. Діти в ній навчаються українською та угорською мовами.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у вівторок, 3 вересня.

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"Важливий крок між Україною та Угорщиною. У Будапешті відкрилася державна школа, в якій діти вже почали навчатись українською та угорською мовами", — йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, учнями нової школи стали вже близько 400 українських дітей. Він подякував усій команді, яка працювала заради цього результату, а також всім учителям та суспільним лідерам, які допомагають оберігати українське.