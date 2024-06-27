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НАТО откроет новую штаб-квартиру для управления военной помощью Украине, — NYT

27 июня 2024 09:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
НАТО на саммите в Вашингтоне предложит новый центр управления военной помощью для Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Ints Kalnins
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На будущем саммите НАТО  в Вашингтоне Украине будет предложен новый центр управления военной помощью. Это должно обеспечить длительную поддержку безопасности страны со стороны Альянса, которая играет ключевую роль как "мост" к возможному членству в НАТО.

Об этом сообщает The New York Times.

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Центр управления военной помощью

По словам чиновников США и НАТО, на предстоящем саммите будет объявлено о создании новой базы в Германии для координации предоставления разнообразной помощи Украине в будущем. Этот шаг станет сильным сигналом поддержки союзников как для Киева, так и для Москвы, которая надеется на обессиливание Запада в поддержке войны.

Поскольку миссия будет действовать под эгидой НАТО, она рассчитана на функционирование, даже если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в ноябре.

Администрация президента Джо Байдена и чиновники НАТО предложили этот подход как способ предоставить Киеву "нечто солидное" на саммите, однако они отметили, что вопрос членства Украины в Альянсе остается открытым.

Основная причина заключается не только в том, что страна находится в состоянии войны, что может сделать НАТО активным участником военных конфликтов. Байден и канцлер Германии Олаф Шольц выразили мнение, что Украина должна осуществить существенные реформы, направленные на снижение уровня коррупции, усиление демократии и верховенство закона.

Новая миссия объединит деятельность текущей "коалиции возможностей" стран, оказывающих Украине военную помощь, такую как системы противовоздушной обороны, артиллерию, истребители F-16, оружие и обучающие программы.

Она также будет координировать подготовку украинских военных в странах-союзниках и долгосрочные двусторонние соглашения о безопасности, которые разные страны подписали с Украиной.

По словам чиновников, все страны НАТО согласны на создание миссии, и об этом будет объявлено на встрече в верхах.

Ранее отдельные страны оказывали помощь Украине, и при этом внимание к ее эффективности или соответствию наиболее критическим потребностям Киева было ограниченным. Объединение основных направлений помощи и обучения под одним командованием предназначено для организации потока и его большей последовательности. 

Миссия, получившая название "Помощь и обучение НАТО в сфере безопасности для Украины" (NSATU), будет работать над уменьшением дублирования и осложнений, связанных с различными видами вооружений, направляемых в Украину.

Саммит НАТО состоится с 9 по 11 июля в столице США. 

Напомним, нидерландский премьер Марк Рютте возглавит должность нового генерального секретаря НАТО — его кандидатуру поддержали все 32 государства-члена Североатлантического альянса.

Также депутат Вадим Галайчук заявил, что пока в Украине идет война, не придется говорить о вступлении в НАТО. Однако все же существуют договоры, в которых говорится о подготовке Украины к вступлению в Альянс.

США
НАТО
военная помощь
Украина
саммит

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