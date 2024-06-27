НАТО на саміті у Вашингтоні запропонує новий центр управління військовою допомогою для України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

На майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні Україні буде запропонований новий центр управління військовою допомогою. Це має забезпечити тривалу підтримку безпеки країни з боку Альянсу, яка відіграє ключову роль як "міст" до можливого членства в НАТО.

Про це повідомляє The New York Times.

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Центр управління військовою допомогою

За словами чиновників США та НАТО, на майбутньому саміті буде оголошено про створення нової бази в Німеччині для координації надання різноманітної допомоги Україні у майбутньому. Цей крок стане сильним сигналом підтримки союзників як для Києва, так і для Москви, яка сподівається на знесилля Заходу у підтримці війни.

Оскільки місія діятиме під егідою НАТО, вона розрахована на функціонування навіть у тому разі, якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах у США в листопаді.

Адміністрація президента Джо Байдена та чиновники НАТО запропонували цей підхід як спосіб надати Києву "щось солідне" на саміті, проте вони зауважили, що питання членства України в Альянсі залишається відкритим.

Основна причина полягає не лише в тому, що країна перебуває в стані війни, що може зробити НАТО активним учасником військових конфліктів. Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц висловили погляд, що Україна має здійснити суттєві реформи, спрямовані на зниження рівня корупції, підсилення демократії та верховенство закону.

Нова місія об'єднає діяльність поточної "коаліції можливостей" країн, які надають Україні військову допомогу, таку як системи протиповітряної оборони, артилерію, винищувачі F-16, зброю і навчальні програми.

Вона також буде координувати підготовку українських військових у країнах-союзниках і довгострокові двосторонні угоди про безпеку, які різні країни підписали з Україною.

За словами чиновників, усі країни НАТО згодні на створення місії, і про це буде оголошено на зустрічі у верхах.

Раніше окремі країни надавали допомогу Україні, і при цьому увага до її ефективності або відповідності найбільш критичним потребам Києва була обмеженою. Об'єднання основних напрямків допомоги і навчання під одним командуванням призначене для організації потоку і його більшої послідовності.

Місія, що отримала назву "Допомога і навчання НАТО в галузі безпеки для України" (NSATU), працюватиме над зменшенням дублювання і ускладнень, пов'язаних з різними видами озброєнь, що надсилаються до України.

Саміт НАТО відбудеться з 9 до 11 липня у столиці США.

Нагадаємо, нідерландський прем’єр Марк Рютте очолить посаду нового генерального секретаря НАТО — його кандидатуру підтримали всі 32 держави-членкині Північноатлантичного альянсу.

Також депутат Вадим Галайчук заявив, що доки в Україні триває війна, не доведеться говорити про вступ до НАТО. Однак, все ж таки існують договори, в яких йдеться про підготовку України до вступу до Альянсу.