НАТО перехватило российские самолеты над международными водами

Перехват российских самолетов. Фото: twitter.com/NATO_AIRCOM

Два французских самолета Mirage 2000-5 перехватили два российских истребителя Су-30, а также транспортный самолет Ан-72. Это произошло над международными водами к северу от Польши.

Об этом сообщило Воздушное командование НАТО в соцсети X в пятницу, 1 марта.

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Перехват российских самолетов

"Вот посмотрите, как это выглядело вчера, когда два французских Mirage 2000-5 перехватили над Балтийским морем два российских самолета Су-30-М", — говорится в сообщении.

Перехват российского самолета. Фото: twitter.com/NATO_AIRCOM

После этого французские истребители сразу получили новую задачу. Они осуществили перехват российского самолета типа Ан-72, пролетавшего над международными водами к северу от Польши.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО. Однако, по его словам, пока по этому вопросу нет согласия.

Также Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Макрона. Глава государства не смог дать развернутый комментарий, ведь не знает всех деталей этого вопроса.