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НАТО перехопило російські літаки над міжнародними водами

1 березня 2024 19:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
НАТО перехопило російські літаки над міжнародними водами
Перехоплення російських літаків. Фото: twitter.com/NATO_AIRCOM
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Два французькі літаки Mirage 2000-5 перехопили два російські винищувачі Су-30, а також транспортний літак Ан-72. Це сталося над міжнародними водами на північ від Польщі.

Про це повідомило Повітряне командування НАТО у соцмережі X у п'ятницю, 1 березня.

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Допис Повітряного командування НАТО. Фото: скриншот

Перехоплення російських літаків

"Ось подивіться, як це виглядало вчора, коли два французькі Mirage 2000-5 перехопили над Балтійським морем два російські літаки Су-30-М", — йдеться в повідомленні.

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Перехоплення російського літака. Фото: twitter.com/NATO_AIRCOM

Після цього французькі винищувачі одразу отримали нове завдання. Вони здійснили перехоплення російського літака типу Ан-72, який пролітав над міжнародними водами на північ від Польщі.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити виправляння до України військових НАТО. Однак, за його словами, наразі щодо цього питання немає згоди. 

Також Президент Україна Володимир Зеленський відреагував на заяву Макрона. Глава держави не зміг дати розгорнутий коментар, адже не знає всіх деталей цього питання.

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