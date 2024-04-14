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Следствие советских времен — Горбачев заявил, почему высшее образование для украинцев это не успех

14 апреля 2024 06:36
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Стоит ли получать высшее образование в Украине – образовательный омбудсмен сделал заявление
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине с 2027 года стартует реформа профильного среднего образования. Старшеклассники смогут выбирать предметы, которые помогут им со вступлением. Но массовое желание, в частности родителей, чтобы дети имели высшее образование — это следствие советских времен, не соответствующее реальной картине жизни в Украине.

Так заверил Новини.LIVE образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эксклюзивном комментарии.

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"Я не хочу использовать арготичное слово, но это следствие советских времен, когда считалось, что получить диплом о высшем образовании это супер, это просто жизненный успех-успех. На самом деле мы видим огромное количество людей, имеющих высшее образование, но работающих совсем не по своему образованию и не по высшему. Они выполняют работу, для которой высшее образование избыточно по факту", — сказал Горбачев.

Он добавил, что это не значит, что высшее образование вообще не нужно. Но оно должна отвечать запросам общества. К примеру, какой смысл человеку с высшим образованием оставаться в селе, если там для его профессии не будет работы.

Напомним, Министерство образования и науки Украины заявило, что в государстве с 2027 года начнется реформирование профильного среднего образования. Главной целью такого решения является индивидуальность обучения в старшей школе и свобода выбора для учащихся.

образование
дети
учеба
вступительная кампания

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