Чи варто здобувати вищу освіту в Україні - освітній омбудсмен зробив заяву

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Фото: Новини.LIVE

В Україні з 2027 року стартує реформа профільної середньої освіти. Старшокласники зможуть вибирати предмети, які допоможуть їм зі вступом. Але масове бажання, зокрема батьків, щоб діти мали вищу освіту — це наслідок радянських часів, який не відповідає реальній картині життя в Україні.

Так запевнив Новини.LIVE освітній омбудсмен Сергій Горбачов в ексклюзивному коментарі.

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"Я не хочу використовувати арготичне слово, але це наслідок радянських часів, коли вважалося, що здобути диплом про вищу освіту це супер, це просто життєвий успіх-успіх. Насправді ми бачимо величезну кількість людей, які мають вищу освіту, але працюють геть не за своєю освітою і не за вищою. Вони виконують роботу, для якої вища освіта є надлишковою по факту", — сказав Горбачов.

Він додав, що це не означає, що вища освіта взагалі не потрібна. Але вона має відповідати запитам суспільства. Наприклад, який сенс людині з вищою освітою залишатися в селі, якщо там для її професії не буде роботи.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України заявило, що в державі з 2027 року розпочнеться реформування профільної середньої освіти. Головною метою такого рішення є індивідуальність навчання в старшій школі та свобода вибору для учнів.