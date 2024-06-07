Подрыв Каховской ГЭС — как сейчас выглядит водохранилище

Каховское водохранилище сейчас. Фото: скриншот видео ГПСУ

Каховское водохранилище в пределах Запорожской области полностью обмелело. Причиной тому стал подрыв россиянами Каховской гидроэлектростанции летом прошлого года.

Об этом в четверг, 6 июня, сообщило "Суспільне".

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Как сейчас выглядит Каховское водохранилище

Территория бывшего Большого луга постепенно превращается в лес. Теперь здесь можно увидеть молодняк ивы, тополя и другую растительность. Дно Каховского водохранилища покрыто порослью.

Как сообщил "Суспільному" эколог Максим Сорока, причиной быстрого роста растений стало высвобождение большого количества питательных веществ, в том числе азота и фосфора, но со временем воды нижнего Днепра начнут засоряться. По мнению эксперта, лес на этом месте может вырасти в ближайшие 15 лет. Также он отметил, что до постройки ГЭС в этой местности была другая растительность.

"Это был просто Марсианский какой-то пейзаж. И я беспокоился по поводу коагуляции донных отложений и высвобождения из тех отложений разнообразных соединений. Я ожидал увидеть может такой же пейзаж, просто улучшенную версию. Но сейчас мы видим, как природа за этот год выполнила домашнее задание. Русло в режиме обновления", — отметил Максим Сорока.











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Фото: "Суспільне" и ГПСУ

Также эксперт добавил, что после подрыва ГЭС плавни в Запорожье начали мелеть, а их берега снижаться, что негативно влияет на экологию.

"По прогнозам гидрометцентра, может быть гидрологическая засуха у нас, будет жаркое лето. Если перегреется вода, будет массовый замор рыбы. Не из-за химических обстоятельств, а из-за того, что просто она сварится", — сказал эколог.

Как отмечает исполняющий обязанности заведующего сектором охраны природы Национального заповедника "Хортица" Михаил Муленко, уровень воды в водохранилище площадью более двух тысяч квадратных километров начал падать сразу после подрыва, снижаясь со скоростью до 10 сантиметров в час.

"Уходила вода из поймы острова Хортица и снижался уровень воды в реке Днепр. Обнажились очень значительные территории — это до 50 метров побережье вокруг Хортицы, в ухвосте территория достигала 450 метров от линии старого побережья до фактической воды", — рассказал Максим Сорока.

Напомним, 6 июня 2023 года российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. Это стало одной из самых больших экологических катастроф в истории Украины.

Также мы сообщали о том, что Укргидроэнерго подготовило проект строительства временного гидросооружения на месте разрушенной Каховской ГЭС.