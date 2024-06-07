Підрив Каховської ГЕС — як зараз виглядає водосховище

Каховське водосховище зараз. Фото: скриншот відео ДПСУ

Каховське водосховище в межах Запорізької області повністю обміліло. Причиною цього став підрив росіянами Каховської гідроелектростанції влітку минулого року.

Про це в четвер, 6 червня, повідомило "Суспільне".

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Територія колишнього Великого лугу поступово перетворюється на ліс. Тепер тут можно побачити молодняк верби, тополі та іншу рослинність. Дно Каховського водосховище вкрито паростю.

Як повідомив "Суспільному" еколог Максим Сорока, причиною швидкого росту рослин стало вивільнення великої кількості поживних речовин, зокрема азоту та фосфору, але з часом води нижнього Дніпра почнуть засмічуватися. На думку експерта, ліс на цьому місці може вирости впродовж найближчих 15 років. Також він зазначив, що до побудови ГЕС у цій місцевості була інша рослинність.

"Це був просто Марсіанський якийсь пейзаж. І мене бентежило щодо і коагуляції донних відкладень і вивільнення з тих відкладень різноманітних сполук. Я очікував побачити може такий самий пейзаж, просто покращену версію. Але зараз ми бачимо, як природа за цей рік виконала домашнє завдання. Русло в режимі оновлення", — зазначив Максим Сорока.











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Фото: "Суспільне" та ДПСУ

Також експерт додав, що після підриву ГЕС плавні на Запоріжжі почали міліти, а їхні береги знижуватися, що негативно впливає на екологію.

"За прогнозами гідрометцентру, може бути гідрологічна посуха в нас, буде жарке літо. Якщо перегріється вода, буде масовий замор риби. Не через хімічні обставини, а через те, що просто вона звариться", — сказав еколог.

Як зазначає виконуючий обов'язки завідувача сектору охорони природи Національного заповідника "Хортиця" Михайло Муленко, рівень води у водосховище площею понад дві тисячі квадратних кілометрів почав падати одразу після підриву, знижуючись зі швидкістю до 10 сантиметрів за годину.

"Відходила вода із заплави острова Хортиця і знижувався рівень води в річці Дніпро. Оголилися дуже значні території — це до 50 метрів узбережжя навколо Хортиці, в ухвісті територія сягала 450 метрів від лінії старого узбережжя до фактичної води", — розповів Максим Сорока.

Нагадаємо, 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Це стало однією з найбільших екологічних катастроф в історії України.

Також ми повідомляли про те, що Укргідроенерго підготувало проєкт будівництва тимчасової гідроспоруди на місці зруйнованої Каховської ГЕС.