Последствия победы Трампа на выборах и визит Путина в Турцию — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Гостем вечерней студии Новини.LIVE стал экс-министр иностранных дел, чрезвычайный и полномочный посол Украины Константин Грищенко. Он рассказал про негативные последствия победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и визите Владимира Путина в Турцию.

Прямой эфир смотрите на YouTube-канале Новини.LIVE.

Читайте также:

Прямой эфир

Вместе с ведущей канала Новини.LIVE Юлией Литвиненко говорили о политических амбициях Трампа, конфликте Техаса с Вашингтоном, операции Израиля в секторе Газа.

Также был поднят вопрос о размещении ядерного оружия в Великобритании и планах Владимира Путина посетить Турцию.

Напомним, что экс-президент США Дональд Трамп, стремящийся снова занять пост американского лидера, сделал заявление о войне в Украине. По его словам, у него отличные отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и он сможет договориться с ним, чтобы прекратить боевые действия на территории Украины.

Вскоре, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет счастлив, если Дональд Трамп завершит войну в Украине за 24 часа. При этом он указал, что в случае победы Трампа на президентских выборах, поддержка со стороны США вряд ли изменится.