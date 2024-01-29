Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Последствия победы Трампа на выборах и визит Путина в Турцию — эфир Новини.LIVE arrow

Последствия победы Трампа на выборах и визит Путина в Турцию — эфир Новини.LIVE

29 января 2024 19:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Последствия победы Трампа на выборах и визит Путина в Турцию — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Гостем вечерней студии Новини.LIVE стал экс-министр иностранных дел, чрезвычайный и полномочный посол Украины Константин Грищенко. Он рассказал про негативные последствия победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и визите Владимира Путина в Турцию.

Прямой эфир смотрите на YouTube-канале Новини.LIVE.

Читайте также:

Прямой эфир

Вместе с ведущей канала Новини.LIVE Юлией Литвиненко говорили о политических амбициях Трампа, конфликте Техаса с Вашингтоном, операции Израиля в секторе Газа. 

Также был поднят вопрос о размещении ядерного оружия в Великобритании и планах Владимира Путина посетить Турцию.

Напомним, что экс-президент США Дональд Трамп, стремящийся снова занять пост американского лидера, сделал заявление о войне в Украине. По его словам, у него отличные отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и он сможет договориться с ним, чтобы прекратить боевые действия на территории Украины.

Вскоре, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет счастлив, если Дональд Трамп завершит войну в Украине за 24 часа. При этом он указал, что в случае победы Трампа на президентских выборах, поддержка со стороны США вряд ли изменится.

США
Турция
владимир путин
Дональд Трамп
посол
ядерное оружие
политики
война в Украине
прямой эфир Новини.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме