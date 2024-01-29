Наслідки перемоги Трампа на виборах та візит Путіна до Туреччини — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Гостем вечірньої студії Новини.LIVE став ексміністр закордонних справ, надзвичайний та повноважний посол України Костянтин Грищенко. Він розповів про негативні наслідки перемоги Дональда Трампа на президентських виборах до США та візит Володимира Путіна до Туреччини.

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Разом з ведучою каналу Новини.LIVE Юлією Литвиненко говорили про політичні амбіції Трампа, конфлікт Техасу з Вашингтоном, операції Ізраїлю в секторі Газа.

Також було порушено питання про розміщення ядерної зброї у Великій Британії та плани Володимира Путіна відвідати Туреччину.

Нагадаємо, що експрезидент США Дональд Трамп, який прагне знову обійняти посаду американського лідера, зробив заяву про війну в Україні. За його словами, він має чудові відносини з російським диктатором Володимиром Путіним і він зможе домовитися з ним, щоб припинити бойові дії на території України.

Незабаром президент України Володимир Зеленський заявив, що буде щасливим, якщо Дональд Трамп завершить війну в Україні за 24 години. При цьому він зазначив, що у разі перемоги Трампа на президентських виборах підтримка з боку США навряд чи зміниться.