Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Последствия непогоды в Украине — в каких регионах нет света arrow

Последствия непогоды в Украине — в каких регионах нет света

2 апреля 2024 23:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Где в Украине нет света
Энергетики ремонтируют электросети. Фото: ДТЭК
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Сегодня из-за сильного ветра без света остались 276 населенных пунктов Украины. Больше всего электросети повреждены в Киевской области.

Об этом во вторник, 2 апреля, сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Читайте также:

В некоторых западных областях тоже нет электронергии

null
Скриншот с Facebook/Министерство энергетики Украины

В Киевской области без электроэнергии – более 30 тысяч украинцев, — уточняют в Минэнерго. Шквальный ветер привел к отключениям тока в Житомирской области. Там света нет в 72 городках и селах.

На Закарпатье — без энергоснабжения 42 населенных пункта. Ураган оставил без света почти 10 тысяч потребителей. Частично исчезла электроэнергия и на востоке Украины, а именно в 21 населенном пункте Днепропетровской области. Энергетики обещают в ближайшее время отремонтировать поврежденные сети.

Также сегодня мы сообщали, что сильный ветер повалил деревья на юге Польши. В результате непогоды погибли пять человек, из них двое детей.

Напомним, 29 марта синоптики предупредили о буре, которая двигается на Украину.

непогода
Закарпатье
Киевская область
Хмельницкая область
погода в Украине
ветер

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК