Где в Украине нет света

Энергетики ремонтируют электросети. Фото: ДТЭК

Сегодня из-за сильного ветра без света остались 276 населенных пунктов Украины. Больше всего электросети повреждены в Киевской области.

Об этом во вторник, 2 апреля, сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Читайте также:

В некоторых западных областях тоже нет электронергии

Скриншот с Facebook/Министерство энергетики Украины

В Киевской области без электроэнергии – более 30 тысяч украинцев, — уточняют в Минэнерго. Шквальный ветер привел к отключениям тока в Житомирской области. Там света нет в 72 городках и селах.

На Закарпатье — без энергоснабжения 42 населенных пункта. Ураган оставил без света почти 10 тысяч потребителей. Частично исчезла электроэнергия и на востоке Украины, а именно в 21 населенном пункте Днепропетровской области. Энергетики обещают в ближайшее время отремонтировать поврежденные сети.

Также сегодня мы сообщали, что сильный ветер повалил деревья на юге Польши. В результате непогоды погибли пять человек, из них двое детей.

Напомним, 29 марта синоптики предупредили о буре, которая двигается на Украину.