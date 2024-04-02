Де в Україні немає світла

Енергетики ремонтують електромережі. Фото: ДТЕК

Сьогодні через сильний вітер без світла залишилися 276 населених пунктів України. Найбільше електромережі пошкоджені у Київській області.

Про це у вівторок, 2 квітня, повідомили у Міністерстві енергетики України.

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У деяких західних областях теж немає електроенергії

Скриншот з Facebook/Міністерство енергетики України

На Київщині без електроенергії — понад 30 тисяч українців, — уточнюють в Міненерго. Шквальний вітер спричнив відключення струму на Житомирщині. Там світла немає у 72 містечках і селах.

На Закарпатті — без енергоживлення 42 населені пункти. Буревій залишив без світла майже 10 тисяч споживачів. Частково зникла електроенергія і на сході України, а саме — у 21 населеному пункті Дніпропетровської області. Енергетики обіцяють найближчим часом відремонтувати пошкоджені мережі.

Також сьогодні ми повідомляли, що сильний вітер повалив дерева на півдні Польщі. Внаслідок негоди загинуло п'ятеро людей, із них двоє дітей.

Нагадаємо, 29 березня синоптики попередили про бурю, яка суне на Україну.