Негода в Польщі забрала життя п'ятьох людей, серед яких є діти

Повалене дерево сильним вітром в Польщі. Фото: KP PSP Zakopane

Сильний вітер повалив дерева на півдні Польщі. Внаслідок негоди загинуло п'ятеро людей, із них двоє дітей.

Про це повідомляє AP у понеділок, 1 квітня.

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"Сильні вітри на півдні Польщі в понеділок повалили дерева, в результаті чого загинули троє дорослих і двоє дітей", — розповіли рятувальники.

У пожежній службі регіону зазначили, що дві жінки і дитина шести років загинули в місті Рабка-Здруй.

Наслідки смертельної негоди в Польщі. Фото: KP PSP Zakopane

Тіло ще однієї жінки знайшли в авто, на яке впало дерево, в місті Закопане, що біля підніжжя гір Татри. Також у цьому ж місті загинула друга дитина.

"Місцева влада попередила про небезпечний вітер, швидкість якого досягає щонайменше 100 км/год і закрила гірські маршрути в Татранському національному парку", — додали в виданні.

Негода в Україні

Нагадаємо, що в Києві в понеділок, 1 квітня, зафіксували високий рівень забрудненості повітря. У КМВА порадили мешканцям столиці утриматися від прогулянок та не відкривати вікна вдома. Про причини цього явища розповіли фахівці з Метеорологічної станції Бориспіль.

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