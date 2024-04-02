Непогода в Польше забрала жизни пятерых людей, среди которых есть дети

Сваленное дерево сильным ветром в Польше. Фото: KP PSP Zakopane

Сильный ветер свалил деревья на юге Польши. В результате непогоды погибли пять человек, из них двое детей.

Об этом сообщает AP в понедельник, 1 апреля.

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"Сильные ветры на юге Польши в понедельник свалили деревья, в результате чего погибли трое взрослых и двое детей", — рассказали спасатели.

В пожарной службе региона отметили, что две женщины и ребенок шести лет погибли в городе Рабка-Здруй.

Последствия смертельного ненастья в Польше. Фото: KP PSP Zakopane

Тело еще одной женщины нашли в авто, на которое упало дерево, в городе Закопане у подножия гор Татры. Также в этом же городе погиб второй ребенок.

"Местные власти предупредили об опасном ветре, скорость которого достигает по меньшей мере 100 км/ч и закрыла горные маршруты в Татранском национальном парке", — добавили в издании.

Непогода в Украине

Напомним, что в Киеве в понедельник, 1 апреля, зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха. В КГВА посоветовали жителям столицы воздержаться от прогулок и открывать окна дома. О причинах этого явления рассказали специалисты Метеорологической станции Борисполь.

Также мы сообщали, что синоптики рассказали, когда закончится пылевое ненастье в Украине и что придет ему на смену.