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Непогода в Польше забрала жизни пятерых людей, среди которых есть дети

2 апреля 2024 07:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Непогода в Польше забрала жизни пятерых людей, среди которых есть дети
Сваленное дерево сильным ветром в Польше. Фото: KP PSP Zakopane
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сильный ветер свалил деревья на юге Польши. В результате непогоды погибли пять человек, из них двое детей.

Об этом сообщает AP в понедельник, 1 апреля.

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Смертельное ненастье в Польше

"Сильные ветры на юге Польши в понедельник свалили деревья, в результате чего погибли трое взрослых и двое детей", — рассказали спасатели.

В пожарной службе региона отметили, что две женщины и ребенок шести лет погибли в городе Рабка-Здруй.

Последствия смертельного ненастья в Польше
Последствия смертельного ненастья в Польше. Фото: KP PSP Zakopane

Тело еще одной женщины нашли в авто, на которое упало дерево, в городе Закопане у подножия гор Татры. Также в этом же городе погиб второй ребенок.

"Местные власти предупредили об опасном ветре, скорость которого достигает по меньшей мере 100 км/ч и закрыла горные маршруты в Татранском национальном парке", — добавили в издании.

Непогода в Украине

Напомним, что в Киеве в понедельник, 1 апреля, зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха. В КГВА посоветовали жителям столицы воздержаться от прогулок и открывать окна дома. О причинах этого явления рассказали специалисты Метеорологической станции Борисполь.

Также мы сообщали, что синоптики рассказали, когда закончится пылевое ненастье в Украине и что придет ему на смену.

Польша
дети
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деревья
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ветер
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погибшие

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