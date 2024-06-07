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Нардеп рассказал, как часто военнослужащие самовольно покидают части

7 июня 2024 13:01
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Бойцы ВСУ покидают части
Заместитель председателя комитета Верховной Рады по правам человека Руслан Горбенко. Фото иллюстративное: Укринформ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Вооруженных силах Украины случаи самовольного ухода из части происходят в большинстве подразделений. Военные просто покидают позицию и прячутся, поскольку не выдерживают напряжения постоянных боев.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по правам человека Руслан Горбенко в пятницу, 7 июня.

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"В частности, я могу сказать о базирующейся в городе Константиновке бригаде... За 2023 год у этой бригады было более 800 случаев СЗЧ военными", — подчеркнул нардеп.

При этом Горбенко подчеркнул, что до уголовных дел доходят только десятки случаев. Депутат напомнил, что случай СЗЧ до 10 дней — это только административное правонарушение. Если больше — это уже уголовное правонарушение.

Горбенко также добавил, что очень многие военные покидают воинскую часть в неделю. Командиры относятся к таким случаям с пониманием.

Напомним, ранее парамедик ВСУ Александр "Ронин" заявил, что чаще самовольно покидают поле битвы бойцы, долго находящиеся на передовой.

В то же время, замкомбат 5-й отдельной штурмовой бригады Михаил Онуфер выдвинул свою версию, заявив, что это обусловлено еще и тем, что военные находятся в непонимании ротации.

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