Директор ДБР роз'яснив спекти роботи з тими, хто дезертував із ЗСУ

Директор ДБР Олексій Сухачов. Фото: ДБР

В Державному бюро розслідувань сприяють тільки переконанню бійців Збройних сил України повернутися на бойові позиції, якщо ті самовільно покинули частину. Відомство не налаштоване на збільшення кількості кримінальних проваджень щодо них.

Про це заявив директор ДБР Олексій Сухачов, передає "Інтерфакс-Україна".

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Глава ДБР звернув увагу на те, що в цьому питанні пріоритетом стоїть профілактика та роз'яснювальна робота, а не застосування протизаконних методів.

"Наше завдання — сприяти поверненню бійців на бойові позиції, а не покращувати статистику відкритих кримінальних проваджень щодо ухилення від несення служби", — сказав він.

Уточнювати кількість відкритих кримінальних проваджень щодо СЗЧ чиновник не став, проте наголосив, що така цифра на обороноздатність країни не впливає.

"Ми відпрацювали комплекс заходів з Генштабом, військовою службою правопорядку, СБУ та поліцією, завдяки чому можемо встановити місцеперебування кожного військовослужбовця, який самовільно залишив частину, і повернути його на місце несення служби. Ми робимо все, що в наших силах, щоб довести цей механізм до автоматизму", — наголосив Сухачов.

Нагадаємо, раніше парамедик ЗСУ Олександр "Ронін" заявив, що найчастіше самовільно покидають поле битви бійці, які довго знаходяться на передовій.

Водночас замкомбат 5-ї окремої штурмової бригади Михайло Онуфер висунув свою версію, заявивши, що це зумовлено ще й тим, що військові перебувають в нерозумінні ротації.