Директор ДБР разъяснил испеки работы с дезертировавшими из ВСУ

В ГБР разъяснили, какие методы применяют против воинов ВСУ, самовольно покинувших часть
В Государственном бюро расследований способствуют только убеждению бойцов Вооруженных сил Украины вернуться на боевые позиции, если те самовольно покинули часть. Ведомство не настроено на увеличение количества уголовных производств в отношении их.
Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев, передает "Интерфакс-Украина".
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Глава ГБР обратил внимание, что в этом вопросе приоритетом является профилактика и разъяснительная работа, а не применение противозаконных методов.
"Наша задача — способствовать возвращению бойцов на боевые позиции, а не улучшать статистику открытых уголовных производств по уклонению от несения службы", — сказал он.
Уточнять количество открытых уголовных производств по СОЧ чиновник не стал, однако подчеркнул, что такая цифра на обороноспособность страны не влияет.
"Мы отработали комплекс мер с Генштабом, военной службой правопорядка, СБУ и полицией, благодаря чему можем установить местонахождение каждого военнослужащего, который самовольно покинул часть, и вернуть его на место несения службы. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы довести этот механизм до автоматизма", — подчеркнул Сухачев.
Напомним, ранее парамедик ВСУ Александр "Ронин" заявил, что чаще всего самовольно покидают поле битвы бойцы, долго находящиеся на передовой.
В то же время замкомбата 5-й отдельной штурмовой бригады Михаил Онуфер выдвинул свою версию, заявив, что это обусловлено еще и тем, что военные находятся в непонимании ротаций.
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