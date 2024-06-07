Бійці ЗСУ залишають частини

Заступник голови комітету Верховної Ради з прав людини Руслан Горбенко. Фото ілюстративне: Укрінформ

В Збройних силах України випадки самовільного залишення частини стаються в більшості підрозділів. Військові просто залишають позицію і ховаються, оскільки не витримують напруги постійних боїв.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів заступник голови комітету Верховної Ради з прав людини Руслан Горбенко у п'ятницю, 7 червня.

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Військові залишають свої частини

"Зокрема, я можу сказати про бригаду, яка базується у місті Костянтинівка... За 2023 рік у цієї бригади було понад 800 випадків СЗЧ військовими", — наголосив нардеп.

При цьому Горбенко наголосив, що до кримінальних справ доходять лише десятки випадків. Депутат нагадав, що випадок СЗЧ до 10 днів — це тільки адміністративне правопорушення. Якщо більше — це вже кримінальне правопорушення.

Горбенко також додав, що дуже багато військових покидають військову частину на тиждень. Командири ставляться до таких випадків з розумінням.

Нагадаємо, раніше парамедик ЗСУ Олександр "Ронін" заявив, що найчастіше самовільно покидають поле битви бійці, які довго знаходяться на передовій.

Водночас замкомбат 5-ї окремої штурмової бригади Михайло Онуфер висунув свою версію, заявивши, що це зумовлено ще й тим, що військові перебувають в нерозумінні ротації.