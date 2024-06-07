Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Нардеп розповів, як часто військовослужбовці самовільно залишають частини arrow

Нардеп розповів, як часто військовослужбовці самовільно залишають частини

7 червня 2024 13:01
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Бійці ЗСУ залишають частини
Заступник голови комітету Верховної Ради з прав людини Руслан Горбенко. Фото ілюстративне: Укрінформ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

В Збройних силах України випадки самовільного залишення частини стаються в більшості підрозділів. Військові просто залишають позицію і ховаються, оскільки не витримують напруги постійних боїв.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів заступник голови комітету Верховної Ради з прав людини Руслан Горбенко у п'ятницю, 7 червня.

Читайте також:

Військові залишають свої частини

"Зокрема, я можу сказати про бригаду, яка базується у місті Костянтинівка... За 2023 рік у цієї бригади було понад 800 випадків СЗЧ військовими", — наголосив нардеп.

При цьому Горбенко наголосив, що до кримінальних справ доходять лише десятки випадків. Депутат нагадав, що випадок СЗЧ до 10 днів — це тільки адміністративне правопорушення. Якщо більше — це вже кримінальне правопорушення. 

Горбенко також додав, що дуже багато військових покидають військову частину на тиждень. Командири ставляться до таких випадків з розумінням.

Нагадаємо, раніше парамедик ЗСУ Олександр "Ронін" заявив, що найчастіше самовільно покидають поле битви бійці, які довго знаходяться на передовій.

Водночас замкомбат 5-ї окремої штурмової бригади Михайло Онуфер висунув свою версію, заявивши, що це зумовлено ще й тим, що військові перебувають в нерозумінні ротації.

дезертир
втеча
війна в Україні
нардепи
війна
ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня