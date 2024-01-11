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Нардеп рассказал, может ли Украина потерять помощь от Запада

11 января 2024 07:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Нардеп рассказал, может ли Украина потерять помощь от Запада
Нардеп Сергей Лещенко. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Соединенных Штатах и некоторых странах мира этот год станет годом выборов. В то же время, существует риск сокращения или даже прекращения помощи Украине от западных стран.

О том, почему так может произойти, рассказал народный депутат, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в интервью "Ти Київ".

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"Риск есть в части того, что эти страны заходят в свои избирательные циклы. Там же демократия не прекращает функционировать, у них есть свои выборы, они их проводят", — сказал Лещенко.

Он пояснил, что на этих выборах есть разные темы, которые обсуждаются партиями. Если правящая партия выступает за Украину, то у оппозиции есть два выбора: либо быть за Украину еще больше, либо против Украины.

Например, либеральная партия в Британии, которая в оппозиции и вполне может быть новой властью, — проукраинская.

В то же время в некоторых странах отмечают, что им нужно решать внутренние вопросы.

"Заслуга Зеленского в том, что он настолько высоко поднял вопрос Украины, что она стала частью внутренней дискуссии этих стран, потому что она касается их денег, усилий и внимания", — отметил народный депутат.

Напомним, что Конгресс США и Белый дом думают о том, чтобы увеличить финансовую помощь для Украины. Если такую инициативу поддержат, то Америка может выделить до 65,5 млрд долларов.

Также мы писали, что НАТО продолжит оказывать Украине "большую военную, экономическую и гуманитарную помощь". Речь идет о "дополнительных возможностях на миллиарды евро" уже в текущем году.

США
Сергей Лещенко
финансовая помощь
народные депутаты

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