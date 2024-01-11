Нардеп розповів, чи може Україна втратити допомогу від Заходу

Нардеп Сергій Лещенко. Фото: Новини.LIVE

У Сполучених Штатах та деяких країнах світу цей рік стане роком виборів. Водночас існує ризик скорочення або навіть припинення допомоги Україні від західних країн.

Про те, чому так може відбутися, розповів народний депутат, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко в інтерв'ю для "Ти Київ".

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"Ризик є в частині того, що ці країни заходять у свої виборчі цикли. Там же ж демократія не припиняє функціонувати, в них є свої вибори, вони їх проводять", — сказав Лещенко.

Він пояснив, що на цих виборах є різні теми, які обговорюються партіями. Якщо правляча партія виступає за Україну, то в опозиції є два вибори: або бути за Україну ще більше, або бути проти України.

Наприклад, ліберальна партія в Британії, яка в опозиції і цілком може бути новою владою — проукраїнська.

Водночас в деяких країнах наголошують, що їм треба розв'язувати внутрішні питання.

"Заслуга Зеленського в тому, що він настільки високо порушив питання України, що вона стала частиною внутрішньої дискусії цих країн, бо воно стосується їхніх грошей, зусиль та уваги", — зазначив народний депутат.

Нагадаємо, що Конгрес США та Білий дім думають над тим, аби збільшити фінансову допомогу для України. Якщо таку ініціативу підтримають, то Америка може виділити до 65,5 мільярда доларів.

Також ми писали, що НАТО продовжить надавати Україні "велику військову, економічну та гуманітарну допомогу". Йдеться про "додаткові можливості на мільярди євро" вже у поточному році.