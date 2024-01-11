Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Нардеп розповів, чи може Україна втратити допомогу від Заходу arrow

Нардеп розповів, чи може Україна втратити допомогу від Заходу

11 січня 2024 07:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Нардеп розповів, чи може Україна втратити допомогу від Заходу
Нардеп Сергій Лещенко. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Сполучених Штатах та деяких країнах світу цей рік стане роком виборів. Водночас існує ризик скорочення або навіть припинення допомоги Україні від західних країн.

Про те, чому так може відбутися, розповів народний депутат, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко в інтерв'ю для "Ти Київ".

Читайте також:

Чи може Україна втратити допомогу США

"Ризик є в частині того, що ці країни заходять у свої виборчі цикли. Там же ж демократія не припиняє функціонувати, в них є свої вибори, вони їх проводять", — сказав Лещенко.

Він пояснив, що на цих виборах є різні теми, які обговорюються партіями. Якщо правляча партія виступає за Україну, то в опозиції є два вибори: або бути за Україну ще більше, або бути проти України. 

Наприклад, ліберальна партія в Британії, яка в опозиції і цілком може бути новою владою — проукраїнська.

Водночас в деяких країнах наголошують, що їм треба розв'язувати внутрішні питання. 

"Заслуга Зеленського в тому, що він настільки високо порушив питання України, що вона стала частиною внутрішньої дискусії цих країн, бо воно стосується їхніх грошей, зусиль та уваги", — зазначив народний депутат.

Нагадаємо, що Конгрес США та Білий дім думають над тим, аби збільшити фінансову допомогу для України. Якщо таку ініціативу підтримають, то Америка може виділити до 65,5 мільярда доларів.

Також ми писали, що НАТО продовжить надавати Україні "велику військову, економічну та гуманітарну допомогу". Йдеться про "додаткові можливості на мільярди євро" вже у поточному році.

США
Сергій Лещенко
фінансова допомога
народні депутати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі