Нардеп рассказал, готова ли Россия к мирным переговорам

Российский самолет Ил-96. Фото иллюстративное: росСМИ

В среду, 26 июня, российский правительственный самолет совершил перелет в Соединенные Штаты Америки. Возможно, на его борту находился министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, который якобы должен передать американскому правительству текст мирного соглашения.

Об этом народный депутат, член комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко заявил в эфире проекта "Тема с Мосейчук".

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Готовность России к переговорам

Яременко убежден, что если бы россияне действительно были готовы к любым переговорам, в США улетели бы уполномоченные с соответствующим опытом, а не глава МВД.

Также нардеп отметил, что шаг к реальным переговорам со стороны России означал бы, что она больше не может вести войну. Пока подобных тенденций не наблюдается.

"Это выглядит очень неправдоподобно… Это выглядит как способ прощупывания информационной позиции Украины на предмет того, что мы готовы злить", — отметил Яременко.

Яременко также убежден, что Украина когда-нибудь "доведет Россию до того состояния", когда она будет вынуждена начать переговоры, но это произойдет не скоро.

Он добавил, что хотя у россиян в разы больше ресурсов, чем у Украины, они не безграничны. Кроме того, в РФ усугубляются внутренние проблемы, так или иначе связанные с нападением на Украину.

Также мы писали о том, что Украина в ближайшее время не ожидает участия российского президента Владимира Путина в переговорах. Совместная работа США и Китая имела бы больше шансов на успех.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что прекращение огня не будет окончанием войны, а просто заморозит конфликт. Он считает, что такое развитие событий предпочтет Россию.