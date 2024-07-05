Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Нардеп объяснил, зачем российский правительственный самолет прилетел в США arrow

Нардеп объяснил, зачем российский правительственный самолет прилетел в США

5 июля 2024 09:26
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Нардеп рассказал, готова ли Россия к мирным переговорам
Российский самолет Ил-96. Фото иллюстративное: росСМИ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В среду, 26 июня, российский правительственный самолет совершил перелет в Соединенные Штаты Америки. Возможно, на его борту находился министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, который якобы должен передать американскому правительству текст мирного соглашения.

Об этом народный депутат, член комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко заявил в эфире проекта "Тема с Мосейчук".

Читайте также:

Готовность России к переговорам

Яременко убежден, что если бы россияне действительно были готовы к любым переговорам, в США улетели бы уполномоченные с соответствующим опытом, а не глава МВД.

Также нардеп отметил, что шаг к реальным переговорам со стороны России означал бы, что она больше не может вести войну. Пока подобных тенденций не наблюдается.

"Это выглядит очень неправдоподобно… Это выглядит как способ прощупывания информационной позиции Украины на предмет того, что мы готовы злить", — отметил Яременко.

Яременко также убежден, что Украина когда-нибудь "доведет Россию до того состояния", когда она будет вынуждена начать переговоры, но это произойдет не скоро.

Он добавил, что хотя у россиян в разы больше ресурсов, чем у Украины, они не безграничны. Кроме того, в РФ усугубляются внутренние проблемы, так или иначе связанные с нападением на Украину.

Также мы писали о том, что Украина в ближайшее время не ожидает участия российского президента Владимира Путина в переговорах. Совместная работа США и Китая имела бы больше шансов на успех.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что прекращение огня не будет окончанием войны, а просто заморозит конфликт. Он считает, что такое развитие событий предпочтет Россию.

война владимир путин Украина нардепы война в Украине Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно