Нардеп розповів, чи готова Росія до мирних переговорів

Російський літак Іл-96. Фото ілюстративне: росЗМІ

У середу, 26 червня, російський урядовий літак здійснив переліт до Сполучених Штатів Америки. Можливо, на його борту перебував міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев, який нібито мав передати американському уряду текст мирної угоди.

Про це народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко заявив в ефірі проєкту "Тема з Мосейчук".

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Готовність Росії до переговорів

Яременко переконаний, що якби росіяни дійсно були готові до будь-яких перемовин, то до США полетіли би уповноважені з відповідним досвідом, а не глава МВС.

Також нардеп зазначив, що крок до реальних перемовин з боку Росії означав би, що вона більше не спроможна вести війну. Наразі подібних тенденцій не спостерігається.

"Це виглядає дуже неправдоподібно… Це виглядає як спосіб промацування інформаційної позиції України на предмет того, що ми готові злить", — зазначив Яременко.

Яременко також переконаний, що Україна колись "доведе Росію до того стану", коли вона буде змушена почати переговори, але це відбудеться не скоро.

Він додав, що хоча у росіян в рази більше ресурсів, ніж в України, вони не безмежні. Крім того, у РФ посилюються внутрішні проблеми, які так чи інакше пов'язані з нападом на Україну.

Також ми писали про те, що Україна найближчим часом не очікує участі російського президента Володимира Путіна в будь-яких переговорах. Спільна робота США та Китаю мала б найбільше шансів на успіх.

Раніше Президент України Володимир Зеленський сказав, що припинення вогню не буде закінченням війни, а просто заморозить конфлікт. Він вважає, що такий розвиток подій надасть Росії перевагу.