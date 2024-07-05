Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Нардеп пояснив, навіщо російський урядовий літак прилетів до США arrow

Нардеп пояснив, навіщо російський урядовий літак прилетів до США

5 липня 2024 09:26
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Нардеп розповів, чи готова Росія до мирних переговорів
Російський літак Іл-96. Фото ілюстративне: росЗМІ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У середу, 26 червня, російський урядовий літак здійснив переліт до Сполучених Штатів Америки. Можливо, на його борту перебував міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев, який нібито мав передати американському уряду текст мирної угоди.

Про це народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко заявив в ефірі проєкту "Тема з Мосейчук".

Читайте також:

Готовність Росії до переговорів

Яременко переконаний, що якби росіяни дійсно були готові до будь-яких перемовин, то до США полетіли би уповноважені з відповідним досвідом, а не глава МВС. 

Також нардеп зазначив, що крок до реальних перемовин з боку Росії означав би, що вона більше не спроможна вести війну. Наразі подібних тенденцій не спостерігається.

"Це виглядає дуже неправдоподібно… Це виглядає як спосіб промацування інформаційної позиції України на предмет того, що ми готові злить", — зазначив Яременко.

Яременко також переконаний, що Україна колись "доведе Росію до того стану", коли вона буде змушена почати переговори, але це відбудеться не скоро.

Він додав, що хоча у росіян в рази більше ресурсів, ніж в України, вони не безмежні. Крім того, у РФ посилюються внутрішні проблеми, які так чи інакше пов'язані з нападом на Україну.

Також ми писали про те, що Україна найближчим часом не очікує участі російського президента Володимира Путіна в будь-яких переговорах. Спільна робота США та Китаю мала б найбільше шансів на успіх.

Раніше Президент України Володимир Зеленський сказав, що припинення вогню не буде закінченням війни, а просто заморозить конфлікт. Він вважає, що такий розвиток подій надасть Росії перевагу.

війна володимир путін Україна нардепи війна в Україні Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо