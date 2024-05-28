Нардеп Наталуха рассказал, почему необходимо экономическое бронирование мужчин

Украинский военный. Иллюстративное фото: Генштаб

Народный депутат Дмитрий Наталуха прокомментировал бронирование работников. Он заявил, что победа в войне зависит не только от справедливости, но и эффективности.

Об этом нардеп заявил в комментарии Радио Свобода во вторник, 28 мая.

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Нардеп о бронировании работников

"Война сама по себе несправедлива с самого начала. Поэтому, если мы действительно хотим затянуть любой вопрос, требующий решения во время военного положения, мы будем апеллировать к аргументу справедливости… Но, по моему мнению, нам нужно говорить об эффективности, поэтому что эта война выигрывается не за счет только справедливости, а за счет эффективности", — подчеркнул народный депутат.

Наталуха заявил, что отсутствие осознания, что без крепкой экономики даже мобилизация 2 миллионов человек не обеспечит необходимых ресурсов.

"Если нет понимания, что без экономики можно мобилизовать хоть 2 млн человек, но не иметь ресурсов для этого, это значит не понимать очень базовые вещи относительно того, каким образом ведутся войны, функционирует государство и экономика", — отметил нардеп.

Он подчеркнул, что без обеспечения предприятиям стабильности из-за бронирования важных работников они могут начать закрываться. Наталуха также выразил несогласие с утверждением, что "воюют только бедные", ведь бойцы на передовой получают конкурентоспособную заработную плату.

Напомним, ранее стало известно, кто в первую очередь сможет получить "бронь" от мобилизации.

Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, работодатели должны направлять своих работников в ТЦК для обновления данных.