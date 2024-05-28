Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Нардеп Наталуха рассказал, почему необходимо экономическое бронирование мужчин arrow

Нардеп Наталуха рассказал, почему необходимо экономическое бронирование мужчин

28 мая 2024 16:25
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Нардеп Наталуха рассказал, почему необходимо экономическое бронирование мужчин
Украинский военный. Иллюстративное фото: Генштаб
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Народный депутат Дмитрий Наталуха прокомментировал бронирование работников. Он заявил, что победа в войне зависит не только от справедливости, но и эффективности.

Об этом нардеп заявил в комментарии Радио Свобода во вторник, 28 мая.

Читайте также:

Нардеп о бронировании работников

"Война сама по себе несправедлива с самого начала. Поэтому, если мы действительно хотим затянуть любой вопрос, требующий решения во время военного положения, мы будем апеллировать к аргументу справедливости… Но, по моему мнению, нам нужно говорить об эффективности, поэтому что эта война выигрывается не за счет только справедливости, а за счет эффективности", — подчеркнул народный депутат.

Наталуха заявил, что отсутствие осознания, что без крепкой экономики даже мобилизация 2 миллионов человек не обеспечит необходимых ресурсов.

"Если нет понимания, что без экономики можно мобилизовать хоть 2 млн человек, но не иметь ресурсов для этого, это значит не понимать очень базовые вещи относительно того, каким образом ведутся войны, функционирует государство и экономика", — отметил нардеп.

Он подчеркнул, что без обеспечения предприятиям стабильности из-за бронирования важных работников они могут начать закрываться. Наталуха также выразил несогласие с утверждением, что "воюют только бедные", ведь бойцы на передовой получают конкурентоспособную заработную плату.

Напомним, ранее стало известно, кто в первую очередь сможет получить "бронь" от мобилизации.

Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, работодатели должны направлять своих работников в ТЦК для обновления данных.

война
Украина
нардепы
мобилизация
народные депутаты
война в Украине
Бронь от мобилизации

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе