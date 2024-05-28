Нардеп Наталуха рассказал, почему необходимо экономическое бронирование мужчин
Народный депутат Дмитрий Наталуха прокомментировал бронирование работников. Он заявил, что победа в войне зависит не только от справедливости, но и эффективности.
Об этом нардеп заявил в комментарии Радио Свобода во вторник, 28 мая.
Нардеп о бронировании работников
"Война сама по себе несправедлива с самого начала. Поэтому, если мы действительно хотим затянуть любой вопрос, требующий решения во время военного положения, мы будем апеллировать к аргументу справедливости… Но, по моему мнению, нам нужно говорить об эффективности, поэтому что эта война выигрывается не за счет только справедливости, а за счет эффективности", — подчеркнул народный депутат.
Наталуха заявил, что отсутствие осознания, что без крепкой экономики даже мобилизация 2 миллионов человек не обеспечит необходимых ресурсов.
"Если нет понимания, что без экономики можно мобилизовать хоть 2 млн человек, но не иметь ресурсов для этого, это значит не понимать очень базовые вещи относительно того, каким образом ведутся войны, функционирует государство и экономика", — отметил нардеп.
Он подчеркнул, что без обеспечения предприятиям стабильности из-за бронирования важных работников они могут начать закрываться. Наталуха также выразил несогласие с утверждением, что "воюют только бедные", ведь бойцы на передовой получают конкурентоспособную заработную плату.
Напомним, ранее стало известно, кто в первую очередь сможет получить "бронь" от мобилизации.
Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, работодатели должны направлять своих работников в ТЦК для обновления данных.
Читайте Новини.LIVE!