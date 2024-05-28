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Нардеп Наталуха розповів, чому необхідно економічне бронювання чоловіків

28 травня 2024 16:25
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Нардеп Наталуха розповів, чому необхідно економічне бронювання чоловіків
Український військовий. Ілюстративне фото: Генштаб
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Народний депутат Дмитро Наталуха прокоментував бронювання працівників. Він заявив, що перемога у війні залежить не тільки від справедливості, але й від ефективності.

Про це нардеп заявив в коментарі для Радіо Свобода у вівторок, 28 травня.

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"Війна сама по собі несправедлива від самого початку. Тому, якщо ми справді хочемо затягнути будь-яке питання, яке потребує вирішення під час воєнного стану, ми будемо апелювати до аргументу справедливості… Але, на мою думку, нам потрібно говорити про ефективність, тому що ця війна виграється не за рахунок лише справедливості, а за рахунок ефективності", — підкреслив народний депутат.

Наталуха заявив, що відсутність усвідомлення, що без міцної економіки навіть мобілізація 2 мільйонів осіб не забезпечить необхідних ресурсів.

"Якщо немає розуміння, що без економіки можна мобілізувати хоч 2 млн людей, але не мати ресурсів для цього, це значить не розуміти дуже базових речей щодо того, яким чином ведуться війни, функціонує держава і економіка", — зазначив нардеп.

Він підкреслив, що без забезпечення підприємствам стабільності через бронювання важливих працівників, вони можуть почати закриватися. Наталуха також висловив незгоду з твердженням, що "воюють лише бідні", адже бійці на передовій отримують конкурентоспроможну заробітну плату.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто в першу чергу зможе отримати "бронь" від мобілізації. 

Згідно з новим законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, роботодавці повинні направляти своїх працівників у ТЦК для оновлення даних. 

війна
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народні депутати
війна в Україні
Бронь від мобілізації

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