Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Економічне бронювання від мобілізації, — в.о. міністра розповів про складнощі arrow

Економічне бронювання від мобілізації, — в.о. міністра розповів про складнощі

24 травня 2024 23:01
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Бронь від мобілізації: в уряді назвали основні складнощі
Тарас Висоцький. Фото: Скриншот
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Продовжується активна дискусія щодо рішення про економічне бронювання від мобілізації та пошуку досить складного компромісу. Адже одночасно чоловіків потребують ЗСУ для захисту держави, і так само чоловіки потрібні для професії, де їх замінити неможливо.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав в.о. міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

Читайте також:

За його словами, наразі обговорюється рішення про більш довгострокове економічне бронювання чоловіків. 

"Кінцеве рішення знайти складно. Але дискусія триває, і надіємось, буде певне рішення, яке дозволить нам цей складний компроміс знайти. Щоб і ЗСУ захищали нашу державу, і водночас працювала економіка, зокрема й аграрний сектор", — сказав Висоцький. 

На уточнення журналістки, коли саме буде ухвалена відповідна постанова щодо бронювання чоловіків від мобілізації і скільки саме часу вона буде чинна, Висоцький точної відповіді не дав.

"Розглядаються певні зміни для більшої прогнозованості діяльності. Зараз все це проходить погодження. Мова про внесення змін до урядової постанови №76 урядовим рішенням. Воно має бути прийнято якнайшвидше", — підсумував Висоцький.

Нагадаємо, український уряд виділив на оборону країни понад 500 мільярдів гривень. Таку суму від початку 2024 року спрямували  на зброю, дрони, техніку, забезпечення військових та їхні зарплати.
 

війна
мобілізація
бронювання
війна в Україні
Бронь від мобілізації

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

23 травня 2024

14:59 Зливи, грози та шквали — синоптик Діденко попередила українців про погіршення погоди завтра

19 травня 2024

17:07 Лунін стане гравцем відомого клубу — Реал не зможе втримати українця