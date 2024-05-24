Бронь від мобілізації: в уряді назвали основні складнощі

Тарас Висоцький. Фото: Скриншот

Продовжується активна дискусія щодо рішення про економічне бронювання від мобілізації та пошуку досить складного компромісу. Адже одночасно чоловіків потребують ЗСУ для захисту держави, і так само чоловіки потрібні для професії, де їх замінити неможливо.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав в.о. міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

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За його словами, наразі обговорюється рішення про більш довгострокове економічне бронювання чоловіків.

"Кінцеве рішення знайти складно. Але дискусія триває, і надіємось, буде певне рішення, яке дозволить нам цей складний компроміс знайти. Щоб і ЗСУ захищали нашу державу, і водночас працювала економіка, зокрема й аграрний сектор", — сказав Висоцький.

На уточнення журналістки, коли саме буде ухвалена відповідна постанова щодо бронювання чоловіків від мобілізації і скільки саме часу вона буде чинна, Висоцький точної відповіді не дав.

"Розглядаються певні зміни для більшої прогнозованості діяльності. Зараз все це проходить погодження. Мова про внесення змін до урядової постанови №76 урядовим рішенням. Воно має бути прийнято якнайшвидше", — підсумував Висоцький.

Нагадаємо, український уряд виділив на оборону країни понад 500 мільярдів гривень. Таку суму від початку 2024 року спрямували на зброю, дрони, техніку, забезпечення військових та їхні зарплати.

