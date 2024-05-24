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Экономическое бронирование от мобилизации, — и.о. министра рассказал о сложностях

24 мая 2024 23:01
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Бронь от мобилизации: в правительстве назвали основные сложности
Тарас Высоцкий. Фото: Скриншот
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Продолжается активная дискуссия по решению экономического бронирования от мобилизации и поиску достаточно сложного компромисса. Ведь одновременно мужчины нужны ВСУ для защиты государства, и так же для профессий, где их заменить невозможно.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал и.о. министра аграрной политики Тарас Высоцкий.

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По его словам, сейчас обсуждается решение о более долгосрочном экономическом бронировании мужчин.

"Конечное решение найти сложно. Но дискуссия продолжается и надеемся, будет определенное решение, которое позволит нам этот сложный компромисс найти. Чтобы и ВСУ защищали наше государство, и в то же время работала экономика, в том числе и аграрный сектор", — сказал Высоцкий.

На уточнение журналистки, когда именно будет принято соответствующее постановление о бронировании мужчин от мобилизации и сколько времени оно будет действовать, Высоцкий точного ответа не дал.

"Рассматриваются определенные изменения для большей прогнозируемости деятельности. Сейчас все это проходит согласование. Речь о внесении изменений в правительственное постановление №76 правительственным решением. Оно должно быть принято как можно быстрее", — подытожил Высоцкий.

Напомним, украинское правительство выделило на оборону страны более 500 миллиардов гривен. Такую сумму с начала 2024 года направили на оружие, дроны, технику, обеспечение военных и их зарплаты.

война
мобилизация
бронирование
война в Украине
Бронь от мобилизации

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