Нардеп Медяник от "Слуги народа" складывает мандат, — Гончаренко

Народный депутат Украины Вячеслав Медяник. Фото: facebook.com/sluganarodu.medyanik.27

Народный депутат Украины Вячеслав Медяник складывает мандат. Он являлся членом партии "Слуга народа".

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram в среду, 21 февраля.

Медяник складывает мандат

"Народный депутат Медяник ("Слуга народа") складывает мандат", — рассказал Гончаренко.

Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Что известно о Вячеславе Медянике

Родился 3 августа 1987 года в Снежном Донецкой области. Он занимался строительным бизнесом, но незадолго до получения депутатского мандата продал свои доли.

Был помощником депутата Днепропетровского городского совета шестого созыва Жадана Евгения Владимировича. Работал помощником депутата ВРУ восьмого созыва Андрея Денисенко и депутата седьмого созыва Николая Паламарчука на общественных началах.

В 2019 году Медяник был избран нардепом от партии "Слуга народа".

Заместитель члена Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Председатель Подкомитета по вопросам законодательства об административных правонарушениях и охранной и детективной деятельности. Участвовал в разработке законопроекта о частной детективной деятельности.

Заместитель сопредседателя группы по межпарламентским связям с Кореей и член нескольких групп по межпарламентским связям с ОАЭ, Сингапуром, Австралией, Японией и Канадой.

Активно занимался законодательной работой. В 2019 году было подано 19 законопроектов и три поправки. Он является одним из инициаторов законопроекта 2695, который направлен на усиление ответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения и значительное расширение полномочий полицейских.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 21 февраля созывает встречу депутатов парламентской фракции "Слуга народа". Это будет первая встреча с провластной партией с начала полномасштабного вторжения России.

Также бывший народный депутат Сергей Пашинский в среду, 21 февраля, прибыл в Высший антикоррупционный суд в Киеве. Там ему изберут меру пресечения.