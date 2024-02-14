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Нардеп Гончаренко попал в скандал из-за поиска одиноких женщин

14 февраля 2024 17:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Нардеп Гончаренко попал в скандал из-за поиска одиноких женщин
Нардеп от фракции "ЕС" Алексей Гончаренко. Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Народный депутат от политсилы "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко оконфузился в скандале , связанном с рекламой своих центров, где политик "искал женщину 18-85 лет", чем вызвал общественное возмущение.

Сам нардеп тоже не оценил подобную рекламную кампанию, и отреагировал на нее в Telegram в среду, 14 февраля.

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Нардеп Гончаренко встрял в скандал из-за поиска одиноких женщин
Объявления от Гончаренко. Источник: Гончаренко-центр

Не так давно в 30 городах Украины появились объявления, якобы политик ищет "одиноких женщин", которых можно бесплатно обучить английскому или французскому языку. Однако такие формулировки вызвали негодование как у граждан, так и у самого фигуранта скандала.

Нардеп Гончаренко встрял в скандал из-за поиска одиноких женщин
Объявления от Гончаренко. Источник: Гончаренко-центр
Нардеп Гончаренко встрял в скандал из-за поиска одиноких женщин
Объявления от Гончаренко. Источник: Гончаренко-центр

"Хочу извиниться за то, что вы увидели, и за эту "рекламную кампанию". Я уже связался с руководством "Гончаренко-Центров". Мы обсудили эту ситуацию. Все плакаты уже снимаются с улиц. Больше такого не будет. Я реально не могу понять: как такое могло прийти в голову? И зачем вот такое вешать на улицах? Очень злой", — пишет нардеп.

Нардеп Гончаренко встрял в скандал из-за поиска одиноких женщин
Пост Гончаренко. Источник: Telegram Алексея Гончаренко

Напомним, ранее Гончаренко заявил, что решение об увольнении Валерия Залужного — ошибочное и добавил, что это повлияет на моральное состояние украинцев, спровоцировав проблемы с международной поддержкой.

Вице-спикер польского Сейма Пётр Згожельский заявил, что слова мэра Львова Андрея Садового о рассыпанном польскими протестующими зерном являются "бандеровским языком", и добавил, что польские фермеры пошли на такой шаг из-за отчаяния.

Алексей Гончаренко
скандал
Украина
реклама
Европейская Солидарность

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