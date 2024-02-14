Нардеп Гончаренко встряг у скандал через пошук самотніх жінок

Нардеп від фракції "ЄС" Олексій Гончаренко. Фото: УНІАН

Народний депутат від політсили "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко осоромився у скандалі, пов'язаному з рекламою своїх центрів, де політик "шукав жінку 18-85 років", чим викликав громадське обурення.

Сам нардеп теж не оцінив таку рекламну кампанію та відреагував на неї у Telegram у середу, 14 лютого.

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Оголошення від Гончаренка. Джерело: Гончаренко-центр

Не так давно у 30 містах України з'явилися оголошення, буцімто, політик шукає "самотніх жінок", яких можна безкоштовно навчити англійської чи французької мов. Проте такі формулювання викликали обурення як у громадян, так і у самого фігуранта скандалу.

Оголошення від Гончаренка. Джерело: Гончаренко-центр

Оголошення від Гончаренка. Джерело: Гончаренко-центр

"Хочу вибачитись за те, що ви побачили, і за цю рекламну "кампанію". Я вже звʼязався з керівництвом "Гончаренко-Центрів". Ми обговорили цю ситуацію. Всі плакати вже знімаються з вулиць. Більше такого не буде. Я реально не можу зрозуміти: як таке могло прийти в голову? І навіщо ось таке вішати на вулицях? Дуже злий", — пише нардеп.

Допис Гончаренка. Джерело: Telegram Олексія Гончаренка

Нагадаємо, раніше Гончаренко заявив, що рішення про звільнення Валерія Залужного — помилкове, та додав, що це вплине на моральний стан українців, спровокувавши проблеми з міжнародною підтримкою.

Віцеспікер польського Сейму Пйотр Зґожельский заявив, що слова мера Львова Андрія Садового про розсипане польськими протестувальниками зерно є "бандерівською мовою", та додав, що польські фермери пішли на такий крок через відчай.