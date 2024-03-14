Нардеп Гончаренко отреагировал на слова Макрона о введении армии Франции в Украину

Нардеп Алексей Гончаренко. Фото: УНИАН

Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко опроверг слова президента Франции Эммануэля Макрона о введении французских войск в Украину. По его словам, это требует официального разрешения правительства.

Об этом он сообщил в своем блоге в Telegram.

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Гончаренко опроверг слова Макрона

Политик подчеркнул, что без разрешения Верховной Рады французские военные не могут войти на территорию Украины. Также он заявил, что сайт, распространявший слова о движении армии Франции в Украину, поддельный.

"Не говорил Макрон о переброске полков и отправлении в Одессу. Если бы шло к этому, то Рада бы голосовала разрешение на ввод войск. Давайте немного успокоимся и не будем накручиваться. Не будет пока французских, немецких, американских войск в Украине. Не та сейчас ситуация, чтобы наши союзники вступили в войну", — сказал он.

Пост Гончаренко. Источник: Telegram

Что предшествовало

Словам нардепа предшествовало появление на французском сайте France News 24 информации о выдвижении Французского иностранного легиона в Румынию для дальнейшей передислокации в Одесскую область.

Возможная фейковая информация. Источник: Twitter

Введение французских войск в Украину — последние новости

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправит в следующем году несколько французских полков в Украину.

В то же время сегодня глава Елисейского дворца заявил, что французские армейцы будут введены в Украину, поскольку, по его словам, все намерения вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным "оказались тщетными".