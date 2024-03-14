Нардеп Гончаренко відреагував на слова Макрона про введення армії Франції в Україну

Нардеп Олексій Гончаренко. Фото: УНІАН

Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко спростував слова президента Франції Еммануеля Макрона про введення французьких військ в Україну. За його словами, це вимагає офіційного дозволу уряду.

Про це він повідомив у своєму блозі в Telegram.

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Гончаренко спростував слова Макрона

Політик наголосив, що без дозволу Верховної Ради французькі військовики не можуть зайти на територію України. Також він заявив, що сайт, який поширював слова про рух армії Франції до України — підробний.

"Не говорив Макрон про переброску полків і відправлення в Одесу. Якби йшло до цього, то Рада б голосувала дозвіл на введення військ. Давайте трохи заспокоїмось і не будем накручуватись. Не буде поки французьких, німецьких, американських військ в Україні. Не та зараз ситуація, щоб наші союзники вступили у війну", — сказав він.

Допис Гончаренка. Джерело: Telegram

Що передувало

Словам нардепа передувала поява на французькому сайті France News 24 інформації про висування Французького іноземного легіону до Румунії, для подальшої передислокації в Одеську область.

Можлива фейкова інформація. Джерело: Twitter

Введення французьких військ в Україну — останні новини

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відправить у наступному році декілька французьких полків в Україну.

Водночас сьогодні глава Єлисейського палацу заявив, що французькі армійці будуть введені в Україну, оскільки за його словами, всі наміри вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним "закінчилися марними."