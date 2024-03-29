Президент польско-украинской хозяйственной палаты Яцек Пехота – большое интервью

Президент Польско-украинской хозяйственной Палаты Яцек Пехота. Фото: google.com

Польско-украинские отношения переживают кризис, связанный с блокадой границы, отсутствием постоянного диалога, российским демпингом и дезинформацией. Каковы последствия этого кризиса? Что можно противопоставить? Насколько сложны будут переговоры Украины о вступлении в ЕС?

Об этом — в интервью журналистки Новини.LIVE в Варшаве Альбины Трубенковой с Яцеком Пехотой, президентом Польско-украинской хозяйственной Палаты и бывшим министром экономики Польши.

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— Господин Яцек, хозяйственная Палата объединяет почти 500 компаний. Несколько лет назад их было 200. О чем это говорит?

— Это результат огромного интереса к Украине. Начинается процесс восстановления Украины, в котором принимают участие польские компании. Они стремятся хорошо подготовиться ко времени, когда процесс восстановления достигнет больших масштабов после победы Украины.

В Польше растет количество украинских компаний: зарегистрировано более 30 000 фирм с украинским капиталом и 48 000 ФЛП. Часть из них присоединяется к Палате, понимая, что стоит действовать вместе.

Президент хозяйственной Палаты Яцек Пехота. Фото: wikipedia

Мы представляем предпринимателей по всем сложным вопросам, в том числе и по блокаде польско-украинской границы. Уже 25 ноября прошлого года мы заняли жесткую позицию и заявили, что блокада границы имеет такой же эффект, как и блокада украинских портов. Это действует в пользу российского агрессора.

— С какими вопросами бизнес обращается к вам сейчас?

— Абсолютное большинство проблем касается перевозок через границу. Предприниматели ищут перевозчиков, которые могут доставить продукцию в Украину и из Украины в таких экстремальных условиях.

Консультируются как решить вопросы с перевозками на рынок ЕС. Все более популярными направлениями из Украины в ЕС становятся Румыния, Венгрия, эти страны видят перспективу бизнеса перевозок. Польша же теряет доверие как страна, которая не способна обеспечить безопасное пересечение границы.

Мы также помогаем украинским предпринимателям прямо в Польше. Организуем серию конференций, вебинаров по регистрации, налоговой системе, проживанию. Предоставляем выводы к проектам законодательных изменений, касающихся расширения прав на проживание и ведение бизнеса.

— Вы сказали, что Польша теряет доверие как транзитная страна. Это касается только украинских компаний?

— Это касается всех. Когда Россия заблокировала украинские порты, Польша стала главным транспортным хабом Украины. Через нас шли перевозки со всего Европейского Союза в Украину и наоборот — украинский экспорт на рынок ЕС. От блокады проиграют все.

Очереди на границе из-за блокады польских фермеров. Фото: google.com

Украинская экономика теряет, потому что не может своевременно получить сырье, комплектующие, продукцию, не может своевременно экспортировать или доставить в Европу товары. Упраздняются контракты, расторгаются договоры.

Теряет польская экономика, ведь у нас большой профицит в торговле с Украиной на 2023 год. Более 11 млрд евро — это польский экспорт в Украину. Более 4 миллиардов евро — экспорт из Украины в нашу страну, то есть Польша поставляет более 7 млрд евро больше продукции.

Если мы перекрываем границу, блокируются эти потоки, торговля, что наносит ущерб экономике. Сразу есть негативные последствия. А долгосрочные — как раз потеря доверия к Польше как надежной стране для транзита.

— Польские производители сыров уже заявили, что могут вообще потерять украинский рынок, сейчас много их продукции идет в Украину. Речь идет о риске для отдельных отраслей или всего польского импорта в Украину?

— Проблема значительно шире, потому что в самом сельскохозяйственном секторе Украина имеет положительное торговое сальдо. Но и наши аграрии экспортировали в Украину почти на миллиард евро: польские молочные продукты, сыры, средства для выращивания сельскохозяйственных культур и удобрения. Основная часть нашего экспорта — товары с высокой степенью переработки: это машины, оборудование, металлургическая и химическая промышленность.

Если мы не даем гарантии своевременной поставки, украинские заказчики имеют право искать других поставщиков, изменять направления поставок и партнеров, что уже происходит.

Таким громким случаем был контракт на 15 млн. евро, который польская макаронная компания должна была заключить с украинским поставщиком, но не было возможности гарантировать своевременность поставок. Украинский заказчик избрал другого поставщика не из Польши.

— Что можно сделать в этой ситуации на уровне предпринимателей, на уровне общества и на уровне государства?

— Предприниматели должны громко говорить политикам об этих неблагоприятных экономических условиях, потому что политики не всегда понимают их. Политики руководствуются мгновенными эффектами избирательной кампании, борьбой за электорат, а предприниматели — это тоже электорат, безусловно, не столь многочисленный, как фермеры, но именно они обеспечивают, в первую очередь, доход в бюджет.

Украинская сторона уже лучше понимает наши проблемы. До сих пор мы сталкивались с таким отношением: "Мы сражаемся, защищаем вас, мы имеем право". Но мир не так прост. Политики в каждой стране должны считаться со своим избирателем, с интересами своей экономики, нужно искать компромисс.

Важно, чтобы политики общались не через СМИ или публичные вызовы и приглашения на границы.

Правительство Шмыгаля на польской границе. Фото: Укринформ

Надо, чтобы каналы информации, обмена мнениями, поиска решений становились более продуктивными. И это потихоньку происходит. С украинской стороны заместитель министра Тарас Качка, ответственный за эти торговые переговоры, объявил, что Украина готова пойти на временные изменения с точки зрения доступа к рынку ЕС и готова согласиться на ограничение ввоза сахара, яиц и мяса птицы.

Польско-украинская межправительственная комиссия по вопросам сотрудничества должна обсуждать все сложные вопросы на постоянной основе, решать в тишине за столом переговоров. К сожалению, почти восемь лет эта комиссия практически не работала. Не хватало реального, конкретного разговора о проблемах, которые можно было предупредить.

Все, что сегодня происходит в экономике, можно было предположить. Задолго до войны, учитывая украинский потенциал, и в начале войны тогдашняя оппозиция в Польше отмечала, что поток украинского зерна может привести к напряженности.

Но тогдашний вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский уверял, что угрозы нет. А предыдущий министр сельского хозяйства РП призвал польских фермеров не продавать свое зерно, потому что оно подорожает. Однако зерно не подорожало. И сегодня аграрии имеют склады, загруженные зерном выше потолка.

Среди стран ЕС только в Польше есть несколько миллионов тонн излишков зерна. В Европейском Союзе накопилось 36 миллионов тонн излишков. Склады должны быть пустыми к новому урожаю. Должны приложить усилия, чтобы ЕС поддержал экспорт излишков в страны вне рынка Евросоюза.

Украина благодаря своим усилиям в Средиземноморье разблокировала зерновые коридоры. Польша до сих пор имеет запрет на импорт пшеницы, рапса, кукурузы, подсолнечника из Украины. Не украинское зерно сегодня является причиной проблем наших фермеров. Имеем дело с последствиями ошибок предыдущей власти Польши.

— Согласно статистическим данным, в 2023 году на польский рынок попало вдвое меньше украинского зерна, чем в 2022 году.

— Да, в 2023 году в мае был введен запрет на ввоз украинского зерна в Польшу. И этот размер резко свалился. Но склады в Польше уже были переполнены.

Между тем, Россия использует дешевое зерно, имея дешевый газ, азотные удобрения. Она намеренно демпингует на мировых рынках. И также продает зерно, украденное в Украине. Россия сознательно бьет по Украине и Польше, по нашим фермерам. И именно там нужно искать причины и врага, а не в Украине и украинских фермерах.

Цены на зерно определяются не польским рынком или рынком ЕС, а формируются на мировых биржах, где Россия является игроком. Она влияет на понижение цен на зерновые. И, несмотря на то, что украинское зерно не поступает в Польшу, цены падают.

— Я читаю такие порталы, как kresy.pl, там польский политик и бизнесмен Рафал Меклер говорит: "Мы (Польша) не воюем с Россией", поэтому, по его мнению, российский экспорт может идти. Но ведь Польша не воюет и с Украиной. И как раз подогревается истерия, мол, пусть идет зерно и какая-нибудь продукция из России, Беларуси, мы этого не видим, а из Украины — нет. Насколько сознательно разжигают такие настроения среди фермеров?

— Польша фактически находится в состоянии гибридной войны с Россией. Именно из России идет множество фейковых новостей, ложной информации об Украине. Это все распространяется в социальных сетях, рождает мифы.

Нельзя сказать, что мы не воюем с Россией. Формально — нет. Но россияне очень эффективно действуют в медийной сфере, каждый день даже нам в Палату предприниматели присылают множество смонтированных видео, фейков. Мы просим проверять источники информации.

Таков пример из недавней статьи на одном из порталов, под заголовком: "Польские пчеловоды возмущены, что мед из Украины заливает Польшу". Однако статья рассказывает об импорте меда вообще. Внутри публикации один польский пчеловод говорит о том, что якобы украинский мед "заливает" Польшу. Тот польский пасечник имеет четыре собственных улья и одновременно работает на компанию, которая импортирует мед из Китая.

На самом же деле именно из Китая поступает в Польшу 36% меда, а Украина экспортирует только 24%. К сожалению, Украина, о которой публикуют много негативной информации, стала "мальчиком для избиения", на которого можно возложить вину практически всего. Дезинформация падает на благодатную почву, распространяется, вызывает негативные эмоции и еще большее напряжение.

— Напряжение в польском обществе растет. Даже граждане, не являющиеся фермерами, просто начинают оскорблять украинцев.

— К сожалению, эмоции вокруг протестов фермеров дают о себе знать. Все это освещается в СМИ и способствует таким настроениям. Среди наших предпринимателей негативных настроений нет. Весь наш цикл конференций, усилия в СМИ направлены на противодействие таким настроениям. И наоборот, у нас есть информация из Украины о кампаниях против польских продуктов, о том, что не стоит покупать польское, что Польша вроде бы очень вредит и тому подобное.

В интересах одной профессиональной группы — фермеров — мы рискуем уничтожить огромный капитал, созданный в польско-украинских отношениях, поддерживая Украину, принимая украинских беженцев. Надеюсь, наши правительства быстро найдут решение. Очень рассчитываю на межправительственную комиссию и встречу правительств 28 марта.

Пусть фермеры протестуют перед министерствами, офисами, но не блокируют границу, которая является транспортным коридором, обеспечивающим воюющую страну. Эта блокада в интересах Кремля. И когда фермеры говорят, что они не вредят Украине, пропускают гуманитарную и военную помощь, то это чушь!

Блокада польско-украинской границы. Фото: google.com

Почти 2,5 тысяч грузовиков на границе — это поставки украинскому бизнесу, обществу, экономике. Фермеры не проверяют своих коллег по аграрному сектору, кто из них имеет пророссийские симпатии, не могут гарантировать, что информация о военном грузе не будет немедленно отправлена россиянам. Это вопрос безопасности государства Украины.

— Как объяснить украинскому обществу, почему фермеры блокируют границу? В Украине многие не понимают, что происходит.

— Протестует конкретная профессиональная группа. Фермеры не составляют большинство в Польше. Они действительно оказались в сложных условиях: имеют кредиты и не могут продать свое зерно. Это совпало с новой аграрной политикой Европейского Союза — "Зеленым курсом", налагающей жесткие обязательства, увеличивает себестоимость сельскохозяйственного производства в ЕС.

К сожалению, нехватка знаний и прислушивание к всяческим простым рецептам и простым решениям приводит к тому, что протест происходит именно так, а не иначе. Однако постепенно протестующие начинают осознавать последствия ситуации, сложившейся в польско-украинских отношениях. Ситуация будет успокаиваться. Мы начнем восстанавливать наши отношения.

— "Зеленый курс" формировался при канцлере Ангеле Меркель, что привело к различным негативным последствиям. К примеру, эта стратегия способствовала тому, что ЕС стал зависимым от российского газа. Сейчас начались протесты фермеров по всему ЕС. Может, Евросоюзу нужно вообще пересмотреть приоритеты?

— Все подлежит обновлению. "Зеленый курс" разрабатывался, когда не было войны, не было открытия рынка ЕС для украинской продукции, не было необходимости помогать Украине в таком объеме. Надо сделать выводы из этого опыта и о пути Украины к полноправному членству в Европейском Союзе. Призываем к диалогу с Украиной на уровне экспертов.

То есть война, с одной стороны, повлекла за собой рост проукраинских настроений в Европейском Союзе, стремление к интеграции, к принятию Украины в ЕС, а, с другой стороны, она сорвала нормальный интеграционный процесс.

К примеру, от подписания соглашения об ассоциации в 1992 г. Польша 12 лет вела переговоры об условиях своего вступления, ежегодно снижались барьеры в торговле, в движении капитала.

Когда мы вели переговоры о вступлении в Европейский Союз, очень боялись, что иностранный капитал скупит наши фермерские хозяйства, землю у крестьян. Договорились о пятилетнем переходном периоде в торговле землей. Через три года его продлили. В общей сложности на восемь лет было приостановлено свободное движение капитала.

За это мы заплатили переходным периодом в свободе передвижения людей на территории ЕС, потому что в Западной Европе профсоюзы боялись дешевой рабочей силы из Польши. В мирных условиях евроинтеграция является продолжительным процессом. Он постоянно обновляется. А война все изменила, запутала.

Польша потеряла последние два года, практически не улучшила условия транзита. Не начали инвестировать в агропорт в Гданьске, несмотря на политические заявления. Мы не расширили мощности хранения и переработки сельхозпродукции.

А это мог бы быть шанс, например, для польских производителей макарон при наличии более дешевого зерна из Украины. Мы могли бы продавать изделия из муки, макароны, продукты переработки из украинского зерна. Именно на этом зерне турки построили свою макаронную мощность, угрожая конкуренцией Италии в Европе.

— В целом сельское хозяйство в ЕС чрезвычайно дотационное. Это проблема не только Польши, будем откровенны.

— Да, сельскохозяйственная политика является одной из самых больших статей расходов бюджета ЕС. Но эта проблема не будет решена до выборов в Европейский парламент.

— Если экстраполировать опыт вступления Польши в Евросоюз, как Украине не наступать на те же грабли?

— Процесс вступления должен быть растянут во времени. Допуск польской аграрной продукции на рынок ЕС также определялся обязательствами, соблюдением технических условий, процедур.

Сегодня немедленное вступление Украины в Евросоюз вызвало бы революцию. Мы это видим на примере открытия доступа к рынку ЕС в связи с войной. Украина, если бы не менять внутреннюю политику Евросоюза, не провести реформу внутри ЕС, вдруг стала бы бенефициаром Европейского Союза — крупнейшим получателем средств ЕС, и аграрной политики, и политики сплоченности.

Речь идет о субсидиях для беднейших регионов (политика сплоченности — одна из ключевых политик ЕС, направленная на сокращение региональных диспропорций и содействие экономической и социальной сплоченности между его государствами-членами. — Ред.). Никто в ЕС сегодня не согласился бы на то, чтобы внезапно перебросить большинство средств из евросоюзовского бюджета в беднейшие регионы одной страны.

Поэтому вступление Украины в Евросоюз следует соотносить с изменениями во внутренней политике ЕС. Надо договариваться. К примеру, о вопросах сельскохозяйственных субсидий, лимитов.

— Но Польша была самым большим бенефициаром ЕС.

— Да, но не в таком объеме. Когда я вел переговоры о вступлении Польши по вопросам конкуренции, мы имели информацию от немецких, австрийских экономических институтов о том, что Польша приложила огромные усилия для модернизации своей экономики, подготовки, имплементации норм ЕС, выполняла обязательства перед ЕС.

Да, Польша из бюджета ЕС получала большие средства. В то же время происходило расширение общего рынка, что положительно отражалось на экономике ЕС — речь шла о 1% роста ВВП. Это была беспроигрышная ситуация. У нас было больше денег из бюджета ЕС, а сообщество имело более высокие темпы экономического роста.

— Совсем скоро начнутся переговоры Украины со странами ЕС об условиях вступления, включая Польшу. Чего ждать Украине?

— Европейская комиссия на этом этапе координирует позицию стран-членов. Это очень сложный процесс после расширения ЕС. И здесь есть надежда, что мы закончим спор по зерну.

Польша как ближайшее к Украине государство должно быть лидером, ведущим эти переговоры. Мы заинтересованы в хороших отношениях, действуем совместно с Брюсселем. Это новое качество польской политики.

— Ну, и напоследок, какую помощь от Польско-украинской хозяйственной Палаты могут получить украинские предприниматели, которые хотят выйти на польский рынок?

— Мы помогаем во всех сферах. Это и консалтинг по юридическим вопросам, консультации по доступу к капиталу, поиску потенциальных партнеров, возможностей для совместных действий с польскими компаниями. Мы создали украинский бизнес-центр. Он работает исключительно для украинских предпринимателей. У нас есть консультационный центр для крупных инвестиционных проектов. Мы не убегаем ни от одной проблемы.