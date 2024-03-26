В преддверии Пасхи количество желающих выехать за границу возросло — где самые большие очереди

Очереди на границе Украины. Фото: ГПСУ

На пунктах пропуска на границе Украины и Польши растут очереди из украинцев и их транспортных средств, желающих уехать за границу. Наибольшие очереди фиксируются в "Краковцах" и "Шегинях".

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины во вторник, 26 марта.

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Уведомления ГПСУ. Фото: скриншот

Очереди на границе с Польшей

Количество желающих пересечь границу традиционно растет в канун Пасхальных праздников. Самые длинные очереди сегодня образовались на пропускных пунктах "Краковцы" и "Шегинях".

"Только за последние дни пассажиропоток в обоих направлениях увеличился на 8 тысяч", — сообщили пограничники.

Наименьшая динамика движения у "Смольницы", "Грушевы", "Рави-Русской" и "Угриновы". Пограничники рекомендуют выбирать именно эти пункты пропуска тем, кто хочет пересечь границу.

Ранее мы говорили, что польские фермеры продолжают блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. За минувшие сутки они пропустили через КПП "Ягодин" в сторону Украины около 60 грузовиков.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что сейчас более 1000 грузовиков стоят в очередях на границе с Польшей. Фермеры продолжают блокировать движение.