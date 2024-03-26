Напередодні Великодня кількість бажаючих виїхати за кордон зросла — де найбільші черги

Черги на кордоні України. Фото: ДПСУ

На пунктах пропуску на кордоні України та Польщі зростають черги з українців і їх транмпортних засобів, які бажають виїхати за кордон. Найбільші черги фіксуються у "Краківці" та "Шегинях".

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у вівторок, 26 березня.

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Повідомлення ДПСУ. Фото: скриншот

Черги на кордоні з Польщею

Кількість бажаючих перетнути кордон традиційно зростає напередодні Великодніх свят. Найдовші черги сьогодні утворилися на пропускних пунктах "Краківці" та "Шегинях".

"Тільки протягом останніх днів пасажиропотік в обох напрямках збільшився на 8 тисяч", — повідомили прикордонники.

Найменша динаміка руху у "Смільниці", "Грушеві", "Раві-Руській" та "Угринові". Прикордонники рекомендують обирвати саме ці пункти пропуску тим, хто хоче перетнути кордон.

Раніше ми розповідали, що польські фермери продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. За минулу добу вони пропустили через КПП "Ягодин" в бік України лише близько 60 вантажівок.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що наразі понад 1000 вантажівок стоять у чергах на кордоні з Польщею. Фермери продовжують блокувати рух.