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Напередодні Великодня кількість бажаючих виїхати за кордон зросла — де найбільші черги

26 березня 2024 18:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Напередодні Великодня кількість бажаючих виїхати за кордон зросла — де найбільші черги
Черги на кордоні України. Фото: ДПСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На пунктах пропуску на кордоні України та Польщі зростають черги з українців і їх транмпортних засобів, які бажають виїхати за кордон. Найбільші черги фіксуються у "Краківці" та "Шегинях". 

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у вівторок, 26 березня.

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Повідомлення ДПСУ. Фото: скриншот

Черги на кордоні з Польщею

Кількість бажаючих перетнути кордон традиційно зростає напередодні Великодніх свят. Найдовші черги сьогодні утворилися на пропускних пунктах "Краківці" та "Шегинях".

"Тільки протягом останніх днів пасажиропотік в обох напрямках збільшився на 8 тисяч", — повідомили прикордонники. 

Найменша динаміка руху у "Смільниці", "Грушеві", "Раві-Руській" та "Угринові". Прикордонники рекомендують обирвати саме ці пункти пропуску тим, хто хоче перетнути кордон.

Раніше ми розповідали, що польські фермери продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. За минулу добу вони пропустили через КПП "Ягодин" в бік України лише близько 60 вантажівок.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що наразі понад 1000 вантажівок стоять у чергах на кордоні з Польщею. Фермери продовжують блокувати рух. 

Польща
кордон
свята
Україна
прикордонники
Великодній тиждень
черги
ДПСУ

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