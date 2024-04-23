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Нанес ножевое ранение в подъезде дома — в Киеве мужчине грозит наказание

23 апреля 2024 12:33
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Нанес ножевое ранение в подъезде дома — в Киеве мужчине грозит наказание
Момент преступления, зафиксированный камерами наблюдения. Фото: Полиция Киева
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

В Киеве мужчина нанес ножевое ранение жителю Соломенского района. Фигуранту сообщили о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева во вторник, 23 апреля.

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На днях в полицию Киева поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов Соломенского района неизвестный мужчина нанес жильцу дома ножевое ранение. За указанным адресом немедленно выехала следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции и медики.



На месте происшествия полицейские выяснили, что между двумя мужчинами возник конфликт, который дальше перерос в драку. Нападающий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевое ранение потерпевшему и скрылся с места происшествия.

Нанес ножевое ранение в подъезде дома — в Киеве мужчине грозит наказание - фото 1
Нож, найденный на месте происшествия. Фото: Полиция Киева

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого и задержали его недалеко от места преступления. Им оказался ранее не судимый житель столицы, 1994 года рождения. Орудие преступления изъято.

Нанес ножевое ранение в подъезде дома — в Киеве мужчине грозит наказание - фото 2
Подозреваемый на месте происшествия. Фото: Полиция Киева

"Следователи задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры его поставили в известность о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение", — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что недавно в Одесской области полиция задержала мужчину, который на пьяную голову убил своего товарища из-за ревности к гражданской жене.

Также сообщалось, что в Киевской области мужчина убил двухмесячную дочь, которая не переставала плакать.

Киев
киберполиция
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Криминал
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