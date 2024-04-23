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Наніс ножове поранення у під'їзді будинку — у Києві чоловіку загрожує покарання

23 квітня 2024 12:33
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
Наніс ножове поранення у під'їзді будинку — у Києві чоловіку загрожує покарання
Момент злочину, зафіксований камерами спостереження. Фото: Поліція Києва
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

У Києві чоловік наніс ножове порання мешканцю Солом’янського району. Фігуранту повідомлено про підозру.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у вівторок, 23 квітня.

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Днями до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що в під’їзді одного з будинків Солом’янського району невідомий чоловік наніс мешканцю будинку ножове порання. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції та медики.


 
На місці події поліцейські з’ясували, що між двома чоловіками виник конфлікт, який далі переріс у бійку. Нападник, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завдав ножове поранення потерпілому та втік з місця події.

Наніс ножове поранення у під'їзді будинку — у Києві чоловіку загрожує покарання - фото 1
Ніж, знайдений на місці події. Фото: Поліція Києва

Правоохоронці оперативно встановили особу підозрюваного та затримали його неподалік місця злочину. Ним виявився раніше не судимий мешканець столиці, 1994 року народження. Знаряддя злочину, ніж, вилучено.

Наніс ножове поранення у під'їзді будинку — у Києві чоловіку загрожує покарання - фото 2
Підозрюваний на місці події. Фото: Поліція Києва

"Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження", — говориться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно на Одещині поліція затримала чоловіка, який на п'яну голову вбив свого товариша через ревнощі до цивільної дружини.

Також повідомлялось, що на Київщині чоловік убив двомісячну доньку, яка не переставала плакати.

Київ
кіберполіція
тяжкі злочини
Кримінал
злочин

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