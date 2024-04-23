Наніс ножове поранення у під'їзді будинку — у Києві чоловіку загрожує покарання
У Києві чоловік наніс ножове порання мешканцю Солом’янського району. Фігуранту повідомлено про підозру.
Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у вівторок, 23 квітня.
Який термін позбавлення волі загрожує киянину за нанесення ножового поранення
Днями до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що в під’їзді одного з будинків Солом’янського району невідомий чоловік наніс мешканцю будинку ножове порання. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції та медики.
На місці події поліцейські з’ясували, що між двома чоловіками виник конфлікт, який далі переріс у бійку. Нападник, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завдав ножове поранення потерпілому та втік з місця події.
Правоохоронці оперативно встановили особу підозрюваного та затримали його неподалік місця злочину. Ним виявився раніше не судимий мешканець столиці, 1994 року народження. Знаряддя злочину, ніж, вилучено.
"Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження", — говориться у повідомленні.
Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, що нещодавно на Одещині поліція затримала чоловіка, який на п'яну голову вбив свого товариша через ревнощі до цивільної дружини.
Також повідомлялось, що на Київщині чоловік убив двомісячну доньку, яка не переставала плакати.
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