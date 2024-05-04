Самое ожидаемое событие для христиан — прямая трансляция церемонии восхождения благодатного огня

Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Фото: Flickr

В Страстную субботу, перед Пасхой, в Иерусалиме в храме Гроба Господня традиционно проходит церемония восхождения благодатного огня. В этом году символ Света Воскресения Христа должен сойти 4 мая. Церемония началась в 12:30 по киевскому времени.

Посмотреть прямую трансляцию церемонии восхождения благодатного огня можно на YouTube.

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Церемония восхождения благодатного огня

Накануне Страстной субботы в храме Гроба Господня гасят все свечи, лампады и паникадила. В субботу утром делегации всех христианских церквей осматривают Кувукулию и запечатывают ее.

Кувуклия — это часовня, возведенная над гробом, иногда она называется пещерой. Именно там, по поверьям, воскрес Иисус Христос. И именно там сходит благодатный огонь.

Возле храма, где происходит восхождение благодатного огня, ожидают представители семи христианских конфессий: православная, армянская, католическая, греко-католическая, коптская, протестантская. Они прибывают, чтобы взять Благодатный огонь из Святой Земли и доставить его домой.

Перед схождением огня в Кувуклию заходят патриарх Иерусалимский и архимандрит Армянской апостольской церкви, произнося молитвы. После схождения огня патриарх зажжет и вынесет из храма 33 свечи. Это символизирует годы, которые Иисус Христос прожил на земле до распятия и воскресения.

Напомним, глава департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев заявил, что в Украине на Пасху будет действовать комендантский час так же, как в обычные дни. По его словам, правоохранители будут контролировать соблюдение правил и проводить профилактические беседы с нарушителями.

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