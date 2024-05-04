Найочікуваніша подія для християн — пряма трансляція церемонії сходження благодатного вогню

Храм Гробу Господнього в Єрусалимі. Фото: Flickr

У Страсну суботу, перед Великоднем, у Єрусалимі в храмі Гробу Господнього традиційно відбувається церемонія сходження благодатного вогню. Цього року символ Світла Воскресіння Христа має зійти 4 травня. Церемонія розпочалася з 12:30 за київським часом.

Подивитися пряму трансляцію церемонії сходження благодатного вогню можна на YouTube.

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Церемонія сходження благодатного вогню

Напередодні Страсної суботи у храмі Гробу Господнього гасять всі свічки, лампади та панікадила. У суботу вранці делегації всіх християнських церков оглядають Кувукулію та запечатують її.

Кувуклія — це каплиця, яка зведена над гробом, іноді вона називається печерою. Саме там, за повір'ями, воскрес Ісус Христос. І саме там сходить благодатний вогонь.

Біля храму, де відбувається сходження благодатного вогню, очікують представники семи християнських конфесій: православна, вірменська, католицька, греко-католицька, коптська, протестантська. Вони прибувають, щоб взяти Благодатний вогонь зі Святої Землі та доставити його додому.

Перед сходженням вогню до Кувуклії заходять патріарх Єрусалимський та архімандрит Вірменської апостольської церкви, вимовляючи молитви. Після сходження вогню патріарх запалить та винесе з храму 33 свічки. Це символізує роки, які Ісус Христос прожив на землі до розп'яття та воскресіння.

Нагадаємо, очільник департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв заявив, що в Україні на Великдень буде діяти комендантська година так само, як у звичайні дні. За його словами, правоохоронці будуть контролювати дотримання правил і проводити профілактичні бесіди з порушниками.

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