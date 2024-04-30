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Комендантська година на Великдень — у поліції розповіли, чи затримуватимуть порушників

30 квітня 2024 23:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Комендантська година на Великдень — у поліції розповіли, чи затримуватимуть порушників
Правоохоронець перевіряє документи в чоловіка. Фото: поліція Києва
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв заявив, що в Україні на Великдень буде діяти комендантська година так само як у звичайні дні. За його словами, правоохоронці будуть контролювати дотримання правил і проводити профілактичні бесіди з порушниками.

Про це Максим Ахрамєєв розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" у вівторок, 30 квітня.

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"Нічого не змінюється. У нас діє воєнний стан. Будемо перевіряти. Звісно, десь будемо ставитися з порозумінням, будем роз'яснювати, проводити профілактичні бесіди", — зазначив Ахрамєєв.

Він додав, що розраховує на свідомість українців, аби вони "не створювали додаткову роботу для поліції".

Як відомо, цьогоріч Великдень в Україні святкуватимуть у неділю, 5 травня. Проте через війну певні обмеження залишаться чинними, зокрема, це стосується й комендантської години.

Нагадаємо, очільник Київської ОВА Руслан Кравченко заявив, що у Великодню ніч на території регіону діятиме комендантська година. Він закликав правоохоронців забезпечити безпеку під час богослужінь.

Також ми писали, що на Великдень зміниться графік роботи відділень Нової пошти. Оновлення на свято оприлюднили на сайті компанії.

закон
поліція
комендантська година
порушення
Великдень
війна в Україні
Великдень-2024

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