Комендантська година на Великдень — у поліції розповіли, чи затримуватимуть порушників

Правоохоронець перевіряє документи в чоловіка. Фото: поліція Києва

Очільник департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв заявив, що в Україні на Великдень буде діяти комендантська година так само як у звичайні дні. За його словами, правоохоронці будуть контролювати дотримання правил і проводити профілактичні бесіди з порушниками.

Про це Максим Ахрамєєв розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" у вівторок, 30 квітня.

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Чи буде діяти комендантська година на Великдень

"Нічого не змінюється. У нас діє воєнний стан. Будемо перевіряти. Звісно, десь будемо ставитися з порозумінням, будем роз'яснювати, проводити профілактичні бесіди", — зазначив Ахрамєєв.

Він додав, що розраховує на свідомість українців, аби вони "не створювали додаткову роботу для поліції".

Як відомо, цьогоріч Великдень в Україні святкуватимуть у неділю, 5 травня. Проте через війну певні обмеження залишаться чинними, зокрема, це стосується й комендантської години.

Нагадаємо, очільник Київської ОВА Руслан Кравченко заявив, що у Великодню ніч на території регіону діятиме комендантська година. Він закликав правоохоронців забезпечити безпеку під час богослужінь.

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