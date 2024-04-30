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Комендантский час на Пасху — в полиции рассказали, будут ли задерживать нарушителей

30 апреля 2024 23:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Комендантский час на Пасху — в полиции рассказали, будут ли задерживать нарушителей
Правоохранитель проверяет документы у мужчины. Фото: полиция Киева
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев заявил, что в Украине на Пасху будет действовать комендантский час так же, как в обычные дни. По его словам, правоохранители будут контролировать соблюдение правил и проводить профилактические беседы с нарушителями.

Об этом Максим Ахрамеев рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини" во вторник, 30 апреля.

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Будет ли действовать комендантский час на Пасху

"Ничего не меняется. У нас действует военное положение. Будем проверять. Конечно, где-то будем относиться с пониманием, будем разъяснять, проводить профилактические беседы", — отметил Ахрамеев.

Он добавил, что рассчитывает на сознание украинцев, чтобы они "не создавали дополнительную работу полиции".

Как известно, в этом году Пасху в Украине будут праздновать в воскресенье, 5 мая. Однако из-за войны определенные ограничения останутся в силе, в частности, это касается и комендантского часа.

Напомним, глава Киевской ОВА Руслан Кравченко заявил, что в Пасхальную ночь на территории региона будет действовать комендантский час. Он призвал правоохранителей обеспечить безопасность во время богослужений.

Также мы писали, что на Пасху изменится график работы отделений Новой почты. Обновления на праздник обнародовали на сайте компании.

закон
полиция
комендантский час
нарушения
Пасха
война в Украине
Пасха-2024

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