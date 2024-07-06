Хакеры слили в сеть наибольшее количество паролей

Человек сидит за компьютером. Фото иллюстративное: medium.com

Хакеры разместили на одном из форумов базу, в которой содержится около 10 миллиардов уникальных паролей. Такая утечка информации является самой большой в истории.

Об этом в четверг, 4 июля, сообщило издание Cybernews.

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Что известно о хакерском сливе информации

В День независимости США 4 июля пользователь ObamaCare опубликовал файл с данными под названием rockyou2024.txt. Ранее хакер уже размещал на форуме аналогичные маленькие файлы с данными. Новый файл содержит 9948575739 уникальных паролей, которые собраны из ранее опубликованных и новых утечек данных. Вероятно, что информация в этом файле собрана из более чем четырех баз данных, вытекших за последние 20 лет.

По мнению специалистов, хакеры могут использовать эти данные для взлома систем, не имеющих защиты от атак методом перебора. Предыдущую масштабную компиляцию паролей слили в сеть три года назад. В ней содержалось 8,5 миллиарда записей.

Как защитить свои данные от хакеров:

сбросить старые пароли;

придумать уникальный пароль;

не использовать одинаковые коды доступа в разных аккаунтах;

пользоваться многофакторной аутентификацией.

Напомним, в конце июня украинские киберспециалисты военной разведки атаковали нескольких российских провайдеров во временно оккупированном Крыму. В последнее время подобные атаки на российкие серверы происходят систематически.

Также во второй половине июня в Одессе задержали хакера, который разрабатывал вирусы на телефоны. Благодаря этим вирусам он похищал денежные средства с банковских счетов и мог следить за пользователем устройства.