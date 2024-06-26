ГУР атакувало декількох інтернет-провайдерів РФ у тимчасово окупованому Криму

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Декілька російських інтернет-провайдерів зазнали масштабної кібератаки. Окупаційна влада півострова попередила місцевих жителів про те, що найближчим часом можуть виникнути проблеми із доступом до інтернету.

Як повідомив в інтерв'ю для "Суспільне Крим" представник ГУР, ця атака — наслідок роботи українських кіберфахівців воєнної розвідки.

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За словами представника української розвідки, атаки одночасно зазнали одразу декілька надавачів інтернет-послуг на тимчасово окупованій території.

Окупаційна заступниця міністра внутрішньої політики, інформації та зв’язку окупаційної адміністрації Юлія Кирик заявила, що профілі DDos-атак постійно змінюються, а фахівці провайдерів нібито вживають заходів для протидії атакам.

"Здається, російським кібернетикам час згадати про імпортозамєщєніє, увімкнути свій "Чебурнет" замість Всесвітньої мережі та встановити ісконно-руський фаєрвол, відгородившися від усього вільного світу. Лише так у них є шанс убезпечитися від наших атак", — заявив співробітник ГУР.

Також експерт зазначив, що це вже не перша атака на російські сервери. Останнім часом таке відбувається систематично. Наприклад, на початку червня ГУР атакувало сайти Міністерства юстиції, Міністерства оборони, Міністерства інформаційних технологій і зв'язку, Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства промисловості та енергетики РФ. А в так званий день Росії, 12 червня, атаки зазнали онлайн-платформи російських аеропортів, унаслідок чого затрималися авіарейси.

Нагадаємо, у ГУР відзвітували про удар по російському складу боєприпасів у Воронезькій області. Унаслідок цього обстрілу на складі спалахнула пожежа й виникла детонація боєприпасів.

Також нещодавно розвідники ГУР оприлюднили відео з роботою легіонерів у Донецькій області. На цих кадрах видно, як українські захисники відбивають атаку росіян біля Часового Яру.