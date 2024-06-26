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ГУР совершило атаку на российских интернет-провайдеров в Крыму

26 июня 2024 23:30
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
ГУР атаковало нескольких интернет-провайдеров РФ во временно оккупированном Крыму
Хакер. Фото иллюстративное: depositphotos.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Несколько российских интернет-провайдеров потерпели масштабную кибератаку. Оккупационные власти полуострова предупредили местных жителей о том, что в ближайшее время могут возникнуть проблемы с доступом в интернет.

Как сообщил в интервью для "Суспільного Крим" представитель ГУР, эта атака — следствие работы украинских киберспециалистов военной разведки.

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По словам представителя украинской разведки, атаки одновременно подверглись сразу несколько поставщиков интернет-услуг на временно оккупированной территории.

Оккупационный заместитель министра внутренней политики, информации и связи оккупационной администрации Юлия Кирик заявила, что профили DDos-атак постоянно меняются, а специалисты провайдеров якобы принимают меры по противодействию атакам.

"Кажется, российским кибернетикам пора вспомнить об импортозамещении, включить свой "Чебурнет" вместо Всемирной сети и установить исконно-русский файервол, отгородившись от всего свободного мира. Только так у них есть шанс обезопаситься от наших атак", — заявил сотрудник ГУР.

Также эксперт отметил, что это уже не первая атака на российские серверы. В последнее время это происходит систематически. К примеру, в начале июня ГУР атаковало сайты Министерства юстиции, Министерства обороны, Министерства информационных технологий и связи, Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства промышленности и энергетики РФ. А в так называемый день России, 12 июня, атаки подверглись онлайн-платформы российских аэропортов, в результате чего задержались авиарейсы.

Напомним, в ГУР отчитались об ударе по российскому складу боеприпасов в Воронежской области. В результате этого обстрела на складе вспыхнул пожар и возникла детонация боеприпасов.

Также недавно разведчики ГУР обнародовали видео с работой легионеров в Донецкой области. На этих кадрах видно, как украинские защитники отбивают атаку россиян у Часова Яра.

Крым
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