ГУР атаковало нескольких интернет-провайдеров РФ во временно оккупированном Крыму

Хакер. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Несколько российских интернет-провайдеров потерпели масштабную кибератаку. Оккупационные власти полуострова предупредили местных жителей о том, что в ближайшее время могут возникнуть проблемы с доступом в интернет.

Как сообщил в интервью для "Суспільного Крим" представитель ГУР, эта атака — следствие работы украинских киберспециалистов военной разведки.

Читайте также:

Что известно об атаке на оккупационных интернет-провайдеров в Крыму

По словам представителя украинской разведки, атаки одновременно подверглись сразу несколько поставщиков интернет-услуг на временно оккупированной территории.

Оккупационный заместитель министра внутренней политики, информации и связи оккупационной администрации Юлия Кирик заявила, что профили DDos-атак постоянно меняются, а специалисты провайдеров якобы принимают меры по противодействию атакам.

"Кажется, российским кибернетикам пора вспомнить об импортозамещении, включить свой "Чебурнет" вместо Всемирной сети и установить исконно-русский файервол, отгородившись от всего свободного мира. Только так у них есть шанс обезопаситься от наших атак", — заявил сотрудник ГУР.

Также эксперт отметил, что это уже не первая атака на российские серверы. В последнее время это происходит систематически. К примеру, в начале июня ГУР атаковало сайты Министерства юстиции, Министерства обороны, Министерства информационных технологий и связи, Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства промышленности и энергетики РФ. А в так называемый день России, 12 июня, атаки подверглись онлайн-платформы российских аэропортов, в результате чего задержались авиарейсы.

Напомним, в ГУР отчитались об ударе по российскому складу боеприпасов в Воронежской области. В результате этого обстрела на складе вспыхнул пожар и возникла детонация боеприпасов.

Также недавно разведчики ГУР обнародовали видео с работой легионеров в Донецкой области. На этих кадрах видно, как украинские защитники отбивают атаку россиян у Часова Яра.