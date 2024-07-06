Хакери злили в мережу найбільшу кількість паролів

Чоловік сидить за комп'ютерами. Фото ілюстративне: medium.com

Хакери розмістили на одному із форумів базу, в якій міститься майже 10 мільярдів унікальних паролів. Такий витік інформації є найбільшим в історії.

Про це в четвер, 4 липня, повідомило видання Cybernews.

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Що відомо про хакерський злив інформації

У День незалежності США 4 липня користувач ObamaCare опублікував файл з даними під назвою rockyou2024.txt. Раніше хакер вже розміщував на форумі аналогічні маленькі файли з даними. Новий файл містить 9948575739 унікальних паролів, які зібрано з раніше публікованих і нових витоків даних. Ймовірно, що інформацію в цьому файлі зібрано з більш ніж чотирьох баз даних, що витекли за останні 20 років.

На думку фахівців, хакери можуть використовувати ці дані для злому систем, що не мають захисту від атак методом перебору. Попередню масштабну компіляцію паролів злили в мережу три роки тому. У ній містилося 8,5 мільярда записів.

Як захистити свої дані від хакерів:

скинути старі паролі;

вигадати унікальний пароль;

не використовувати однакові коди доступу в різних акаунтах;

користуватися багатофакторною аутентифікацією.

Нагадаємо, наприкінці червня українські кіберфахівці воєнної розвідки атакували декількох російських провайдерів у тимчасово окупованому Криму. Останнім часом подібні атаки на російські сервери відбуваються систематично.

Також у другій половині червня в Одесі затримали хакера, який розробляв віруси на телефони. Завдяки цим вірусам він викрадав кошти з банківських рахунків і міг стежити за користувачем пристрою.