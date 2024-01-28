Крупнейший круизный лайнер в мире отправился в первый рейс — экологи недовольны

Крупнейший круизный лайнер в мире Icon of the Seas. Фото: wikipedia

В Соединенных Штатах Америки из порта в Майами отправился в свой первый рейс самый крупный в мире круизный лайнер Icon of the Seas. Экологи озабочены масштабами судна, они считают, что за свое семидневное путешествие корабль выработает большое количество выбросов парниковых газов.

Об этом сообщает Associated Press.

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Характеристики круизного лайнера Icon of the Seas

Общая длина корабля составляет 365 метров, такую же длину имеют четыре городских квартала.

Во время планируемого путешествия пассажиры судна посетят побережье островов в тропиках. По данным издания, лайнер может принять до 7 600 посетителей, а также вместить еще более 2 тысяч членов экипажа.

На корабле 20 разделенных на восемь частей палуб. К услугам пассажиров более 40 ресторанов, баров, лаундж-зон лайнера, кроме того:

семь бассейнов;

шесть водных горок;

каток;

театр.

"Это кульминация более 50 лет мечтаний и инноваций. Это идеальный семейный отдых для нескольких поколений", — отметил главный исполнительный директор Royal Caribbean Group Джейсон Либерти.

Представитель компании, спроектировавшей лайнер, заявил, что он разработан таким образом, чтобы работать на 24% эффективнее, чем другие международные корабли.

Крупнейший лайнер в мире представляет угрозу экологии

Экологи убеждены, что из-за своих масштабов и мощности лайнер Icon of the Seas выбросит в атмосферу большое количество парниковых газов, от чего пострадает экология.

По мнению директора морской программы Международного совета по чистому транспорту Брайана Комера, создание и использование круизного лайнера Icon of the Seas является "шагом в неправильном направлении".

Он указал, что корабли, передвигаемые с помощью сжиженного природного газа, осуществляют выбросы его остатков в атмосферу, они содержат в своем составе метан. Это вещество усиливает парниковый эффект гораздо сильнее углекислого газа.

"По нашим оценкам, использование сжиженного природного газа как судового топлива производит на 120% больше выбросов парниковых газов, чем судовой газойль", — отметил Комер.

Напомним, одной из составляющих Формулы мира для Украины является экологическая безопасность. Обстрелы и атаки по Украине нанесли ущерб экологии по всему миру.